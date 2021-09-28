«ما يحدث بين الولايات المتحدة والصين يشبه الحرب الباردة»
٭ صحيفة لوس أنجيليس تايمز الأميركية، عن تحركات الرئيس الأميركي جو بايدن في قارة آسيا.
«تسلا مستمرة في توسيع استثماراتها بالصين»
٭ إيلون ماسك، الملياردير الأميركي، يبني مصنعاً مليارياً بالصين للسيارة تسلا.
«كثيراً ما أشعر بأنني زائف ولا أستحق النجاح الذي حققته»
٭ ديف باتل، الممثل البريطاني، يصف شعوره بما يسميه: متلازمة الزيف.
«الغرغرة بالبيتادين لا تعالج كوفيد، بل تؤذي الكلى»
٭ د.كاسندرا بيير، ترد على أحدث موضة ابتكرها رافضو اللقاح لعلاج كوفيد.