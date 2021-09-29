«أغرقت رأسه في الماء لأنني أردت طرد الشيطان من جسده»

المراهق الأميركي جاك كالاهان، 19 سنة، أغرق والده، سكوت كالاهان، 57 سنة، في غدير قرب المنزل، بزعم طرد الشيطان من جسده.