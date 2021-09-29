«مؤلم رؤيتهم يضربون الناس من فوق جيادهم، وسأعاقبهم!»
جو بايدن، الرئيس الأميركي، يعد بمعاقبة حرس الحدود بولاية تكساس، بعد قيامهم بطرد المهاجرين من هايتي باستخدام الجياد.
«تنمر وليام على هاري سبب الخلاف»
أندرو مورتون، كاتب متخصص في سير حياة العائلة المالكة البريطانية، يفسر قرار هاري وميغان بمغادرة العائلة المالكة.
«أغرقت رأسه في الماء لأنني أردت طرد الشيطان من جسده»
المراهق الأميركي جاك كالاهان، 19 سنة، أغرق والده، سكوت كالاهان، 57 سنة، في غدير قرب المنزل، بزعم طرد الشيطان من جسده.
«حلق اللحية بالطريقة الأميركية مكروه»
شبكة فوكس نيوز، تؤكد نشر «طالبان» تحذيرات لحلاقي اللحى بمنطقة هلمند بالتهديد بالعقاب.