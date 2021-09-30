«لم يرغب أحد في تصميم فستاني للأوسكار، فاضطررت لتصميم ملابسي بنفسي»
ميليسا ماكارثي، الممثلة الأميركية، عن اضطرارها لدخول مجال تصميم الملابس والأزياء للسيدات البدينات.
«آن الأوان للتفكير في حظر أكل لحوم الكلاب»
مون جاي ان، رئيس كوريا الجنوبية، يحث مواطنيه على مراعاة حقوق الحيوان.
«أقلعت عن تناول السكر والكافيين والغلوتين»
ديمي مور، الممثلة الأميركيــة، (58 سنة)، تؤكد أنها تحافظ على لياقتها البدنية وتبحث عن الحب.
«5 أضعاف سرعة الصوت»
وكالة مشروعات الدفاع المتقدمة بالجيش الأميركي، تعلن نجاح اختبار قذائف أميركية تتجاوز سرعة الصوت بـ ٥ أضعاف.
«حظر النساء من دخول جامعة كابول»
محمد أشرف جيرات، مستشار طالبان المعين لإدارة جامعة كابول، يعلن منع الطالبات والعاملات من التواجد بالجامعة.