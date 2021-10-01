«سأرسل له تمثالاً ضخماً لرقم 2 بميدالية فضية، كي يتذكر هذه المناسبة»

إيلون ماسك، الملياردير الأميركي، مداعبا الملياردير جيف بيزوس، بعد إعلان ماسك أغنى رجل في العالم بثروة 200 مليار دولار، وبيزوس الثاني. إيلون ماسك، الملياردير الأميركي، مداعبا الملياردير جيف بيزوس، بعد إعلان ماسك أغنى رجل في العالم بثروة 200 مليار دولار، وبيزوس الثاني.