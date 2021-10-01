«سأرسل له تمثالاً ضخماً لرقم 2 بميدالية فضية، كي يتذكر هذه المناسبة»
إيلون ماسك، الملياردير الأميركي، مداعبا الملياردير جيف بيزوس، بعد إعلان ماسك أغنى رجل في العالم بثروة 200 مليار دولار، وبيزوس الثاني.
«لن أعتذر عن محاولتي حفظ أسرار الدولة»
مايك بومبيو، وزير الخارجية الأميركي السابق، يؤكد أنه لن يعتذر عن التخطيط للقضاء على جوليان أسانج مؤسس ويكيليكس.
«كلامكم عن حماية البيئة، فارغ المعنى»
غريتا ثانبرج، الناشطة البيئية السويدية، تنتقد أحاديث وخطب قادة العالم الغربي عن حماية البيئة.
«بوتين أحضر معه مترجمة جذابة للتأثير على ترامب أثناء المفاوضات»
ستيفاني غريشام، السكرتيرة الصحافية السابقة لترامب، في كتابها الجديد، عن لقاء الرئيس الروسي بوتين بالرئيس الأميركي ترامب خلال قمة أوساكا 2019.
«أوقفنا إصدار نسخة إنستغرام للأطفال»
أدم موسيري، مدير إنستغرام.