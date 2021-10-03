«رغبتنا في مساعدة المهاجرين لا تلغي كوننا دولة لها حدود»
٭ باراك أوباما، الرئيس الأميركي الأسبق، يؤكد أن سياسة الحدود المفتوحة للمهاجرين ليست مستدامة.
«انهيار الحكومة الأفغانية بدأ منذ توقيع اتفاقية الانسحاب مع طالبان بالدوحة 2020»
٭ الجنرال فرانك ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأميركية.
«أحلق في السماء»
٭ بريتني سپيرز، تشارك مقطع فيديو لها وهي تقود طائرة صغيرة، عقب سحب الوصاية عليها من والدها.
«رافضو اللقاح لا يصلحون قدوة لمجتمعهم»
كريم عبدالجبار، لاعب كرة السلة الأميركي المتقاعد، ينتقد لاعبي كرة السلة رافضي اللقاح.