«بالطبع مررنا بالكثير من الأوقات الصعبة أحياناً»
ديفيد بيكام، نجم كرة القدم سابقا، يعترف بأن زواجه من فيكتوريا بيكام واجه تعقيدات عديدة، واعتبر هذا شيئا طبيعيا عندما يستمر الزواج لوقت طويل، ما يثير الإشاعات التي تتحدث عن الانفصال، كما يحدث لهما الآن.
«لم أعد في حال يسمح لي القيام بمثل هذا الدور»
الممثل الإنجليزي القدير السير مايكل كين، الحائز جائزة الأوسكار مرتين، يعرب عن أسفه خلال لقاء تلفزيوني لعدم قدرته على القيام بدور العميل السري جيمس بوند بحكم تقدمه في السن، ويرشح النجم إدريس إلبا للقيام بذلك.
«أعتقد أن هذه نهاية طبيعية لعلاقة رومانسية مخلصة»
نجمة الغناء ليدي غاغا (32 سنة) تؤكد، خلال تكريمها في حفل نساء في هوليوود، خطبتها لشريكها كريستيان كارينو 49 سنة باستخدام كلمة «خطيبي» عند التحدث عنه.
«آمل أن يعيد طفل شقيقتي ميغان المقبل الوحدة المفقودة بين أفراد عائلتنا المنقسمة على نفسها»
هذا ما قاله توماس ماركل الابن لصحيفة «ديلي ميل» بعد سماعه نبأ حملها من زوجها الأمير هاري، متمنيا أن تلعب أسرة ماركل دورا في حياة هذا الطفل مستقبلا.
«لا أصدق ما أسمع فهذا ما أحبه جداً»
عارضة الأزياء هيلي بلدوين، التي تزوجت حديثا دون ضجيج من المغني جستن بيبر، تكشف عن مدى سعادتها حينما تحدث لأول مرة حول رغبته في تكوين أسرة، وإنجاب أطفال منها في يوم ما.