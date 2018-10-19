«لا أصدق ما أسمع فهذا ما أحبه جداً»

عارضة الأزياء هيلي بلدوين، التي تزوجت حديثا دون ضجيج من المغني جستن بيبر، تكشف عن مدى سعادتها حينما تحدث لأول مرة حول رغبته في تكوين أسرة، وإنجاب أطفال منها في يوم ما.