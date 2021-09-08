أحمد مغربي



كشفت شركة نفط الكويت عن توقيعها 8 عقود خلال شهر أغسطس الماضي بقيمة 16.7 مليون دينار مع عدد من الشركات المحلية والعالمية لتنفيذ عدد من المشاريع خلال الفترة المقبلة.

وفي التفاصيل، قالت مصادر لـ «الأنباء» إن اكبر العقود التي تم توقيعها بقيمة 4.4 ملايين دينار، وهو خاص بإجراء عملية الصيانة والخدمات للطرق في شمال وغرب الكويت وتم توقيع العقد مع شركة هوت للهندسة والإنشاءات، فيما بلغ ثاني أكبر العقود بقيمة 3.9 ملايين دينار وتم توقيعه مع شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن، وهو خاص بإنشاء خطوط التدفق والأعمال المرتبطة بها في منطقة غرب الكويت.

فيما فازت شركة الصناعات الهندسية بعقد آخر بقيمة 908 آلاف دينار وهو خاص بإعادة تأهيل المبادلات الحرارية في مناطق عمليات الشمال والغرب.



وذكرت المصادر أن «نفط الكويت» وقعت عقوداً أخرى مع الشركة الكويتية للبناء والتعمير بقيمة 2.9 مليون دينار لتقديم خدمات الصرف الصحي والصرف الصحي وتحلية المياه في مناطق عمل الشركة في شمال الكويت.



ويأتي توقيع هذه العقود في ظل مساعي الشركة وجهودها الحثيثة للحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية ولتعزيز معدل الطاقة الإنتاجية للنفط الخام للوصول إلى الطاقة الإنتاجية المستهدفة للعام الحالي.



تجدر الإشارة الى أن شركة نفط الكويت واجهت العديد من التحديات للمحافظة على الإنتاج في مناطق عملياتها، لكنها مع ذلك نجحت في تحقيق معدل طاقة إنتاجية يقدر بنحو 563 ألف برميل من النفط يوميا في منطقة عمليات شمال الكويت.

وفي منطقة عمليات جنوب وشرق الكويت، وصل معدل الطاقة الإنتاجية إلى 1.391 مليون برميل من النفط يوميا، بينما وصل المعدل في منطقة عمليات غرب الكويت إلى 461 ألف برميل من النفط يوميا، أما بالنسبة لإنتاج النفط الخفيف، فقد وصل معدل الطاقة الإنتاجية إلى 163 ألف برميل يوميا.



.. والشركة تتسلم عروض خطوط أنابيب في حقل أم نقا



محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن شركة نفط الكويت تلقت عروض الشركات بشأن مشروع بقيمة 150 مليون دولار لتثبيت خطوط أنابيب التدفق للنفط الذي يتم إنتاجه من حقل نفط أم نقا في الكويت.

وتم تقديم العطاءات بعد عدة تمديدات، حيث شملت المواعيد النهائية لتقديم العطاءات السابقة 22 مارس من هذا العام، وصدرت الدعوة لتقديم العطاءات في الأصل في فبراير الماضي.

ويشمل نطاق العمل في المشروع تركيب خطوط التدفق للآبار المنتجة للنفط وخطوط تدفق الأنابيب البلاستيكية المقواة للتخلص من المياه المتدفقة وتركيب محابس المياه الساخنة وتركيب وصلات فوهات البئر وتمديد الرؤوس والمشعبات الموجودة، ونظام إغلاق لخطوط التدفق وخطوط الأنابيب المصنوعة من الصلب الكربوني وأعمال الأنابيب وأعمال اللحام وتركيب الأنفاق الدقيقة.