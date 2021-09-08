خالد الحسن: الاستحواذ يمثل علامة بارزة في رحلتنا التوسعية.. وتعزيز النمو

بول أدامسون: نتطلع للوفاء بوعودنا بدعم مساهمينا الجدد واستمرارية عملياتنا

الصفقة ستمنحنا وجوداً جغرافياً موسعاً عبر 13 سوقاً بالمنطقة لخدمة عملائنا

العلامة التجارية ستتحول من «AXA» إلى «GIG» في الأشهر القليلة المقبلة



أعلنت مجموعة الخليج للتأمين، إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات التأمين بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن استكمالها بنجاح صفقة الاستحواذ على عمليات «AXA» بمنطقة الخليج، وذلك بعد الحصول على كافة الموافقات المطلوبة من الأسواق المعنية، مشيرة إلى أن قيمة الصفقة تبلغ 474.75 مليون دولار، وتعد إحدى أكبر عمليات الاستحواذ بقطاع التأمين في المنطقة.



وأوضحت الشركة في بيان صحافي، أن الصفقة، وفقا لاتفاقية الاستحواذ التي تم توقيعها في أواخر شهر نوفمبر 2020، تتضمن حصة «أكسا» بشركة «AXA Gulf» البحرين، والإمارات، وسلطنة عمان وقطر، وشركة أكسا للتأمين التعاوني (السعودية).



وأشارت إلى أن عملية الاستحواذ على حصة «أكسا الهلال الأخضر للتأمين» بالإمارات، قد تمت الموافقة عليها من جميع الجهات الرقابية بالإضافة إلى البنك المركزي الإماراتي، وحاليا في المراحل النهائية لإتمام الصفقة، كما استحوذت «الخليج للتأمين» استنادا إلى اتفاقية الاستحواذ على حصة مجموعة يوسف بن أحمد كانو (YBA Kanoo) في «AXA Gulf».



حضور واسع بالمنطقة



جدير بالذكر أن شركة «AXA» من خلال حضور واسع في المنطقة يمتد الى 70 عاما، تعتبر أكبر شركة تأمين دولية مركبة في خمسة أسواق مع مجموعة واسعة من منتجات وخدمات التأمين للعملاء من الشركات والأفراد.



وتشكل هذه الصفقة خطوة مهمة جدا بالنسبة لعمليات مجموعة الخليج للتأمين، حيث ستؤدي إلى توسع محفظة أنشطة التأمين الخاصة بالمجموعة، لاسيما أنها أدخلت المجموعة إلى سوقين جديدين في سلطنة عمان وقطر إلى جانب تعزيز عملياتها التأمينية في البحرين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.



إن خدمة الجودة المعززة التي تركز على العميل، الإيرادات المشتركة ورأس المال البشري، بالإضافة إلى استراتيجية النمو المستدام، تساعد المجموعة على أن تصبح واحـــدة مـــن أكبـــر شـــركات التـأمين وأكثرها تنوعا في المنطقة.



علامة بارزة



وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للتأمين خالد الحسن: «يسعدنا إتمام هذا الاستحواذ وهو الأمر الذي يمثل علامة بارزة في رحلتنا التوسعية، حيث سيتم تعزيز النمو المتسارع لأعمال التأمين وجودة الخدمات من خلال تواجدنا الجغرافي الموسع عبر 13 سوقا بالمنطقة لخدمة عملائنا، مع الاستفادة من الشبكة الدولية الحالية والنظام البيئي لشركة AXA Gulf».



وأضاف الحسن، قائلا: «أود بهذه المناسبة أن أتوجه بالشكر إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة المجموعة وكبار المساهمين، شركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو»، وشركة فيرفاكس فايننشال هولدينغز الكندية، على دعمهم المتواصل من أجل استكمال عملية الاستحواذ بنجاح، كما أتقدم بالشكر لكل من ساهم في إتمام هذا الاستحواذ على كل جهودهم المتميزة في هذا الإنجاز، كما أتقدم بالشكر والتقدير لكل الجهات الرقابية على تعاونهم ودعمهم، وأخيرا يسعدني بالإنابة عن عائلة مجموعة الخليج للتأمين بالترحيب بزملائنا الجدد، متمنيا للجميع كل التوفيق والنجاح».



فرص عمل مستدامة



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «AXA Gulf» بول أدامسون: «بفضل التعاون الصارم والفعال مع الجهات الرقابية في الأسواق الخمسة المعنية، تمكنا من الحفاظ على سلامة عملياتنا الحالية، وقد أظهر شركاؤنا والوسطاء والعملاء الثقة والصبر، ومع دخولنا المرحلة النهائية من هذه العملية، نتطلع إلى مواصلة الوفاء بوعودنا بدعم من مساهمينا الجدد وضمان استمرارية عملياتنا وفريق عملنا، ما يضمن عدم تأثر عملائنا بهذه العملية».



وأضاف: «سيسمح لنا هذا الفصل الجديد، بتعزيز وزننا وقدرتنا وبصمتنا في جميع أنحاء المنطقة وتمكيننا من تنمية ميزتنا التنافسية من خلال توفير فرص عمل مستدامة بدعم من المجتمعات المحلية التي نعمل فيها، وسوف تتحول العلامة التجارية من AXA إلى GIG خلال الأشهر القليلة المقبلة».