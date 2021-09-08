أعلنت شركة نور للاستثمار المالي عن حصول الشركة، على موافقة هيئة أسواق المال الكويتية على تنفيذ عملية الاندماج بطريق الضم بين «نور للاستثمار» وشركة نور للاتصالات.



وقالت «نور للاستثمار» في بيان على موقع البورصة أمس، إن المعلومة السابقة لا يوجد لها أثر جوهري على المركزي المالي لشركة نور للاستثمار المالي في الوقت الحالي.



وكـــانت «نـــور للاستثمار» أعلنت في 23 أغسطس الماضـــي، إنه تـــم الانتهاء من إجراءات التأشير بالسجل التجاري لـــوزارة التجــــارة والصناعة في الكويت على مشروع الاندماج مع الشركة التابعة «نــور للاتـــصالات».



وأعلنت «نور للاستثمار» في 11 أغسطس الماضي، عن الانتهاء من إجراءات تخفيض رأسمال الشركة، حسب قرارات العمومية غير العادية، عن طريق إلغاء أسهم خزينة، وذلك في إطار ما تم الإعلان عنه سابقا بخصوص موافقة عمومية الشركة على مشروع عقد الاندماج بطريق الضم مع الشركة التابعة «نور للاتصالات».



وكانت أرباح «نور للاستثمار» ارتفعت بنسبة 76.7% في النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى 8.82 مليون دينار، مقابل أرباح الفترة نفسها من عام 2020 البالغة 4.99 مليون دينار.