أعلنت هيئة أسواق المال عن إطلاق التحديث الجديد لتطبيق الهواتف الذكية، والذي أطلقت النسخة الأولى منه عام 2015، ليمر بعدها بعدة مراحل تطويرية وصولا للنسخة الحالية المحدثة، حيث يأتي ذلك ضمن مساعي الهيئة للوصول لأكبر شريحة من المهتمين بسوق المال وأصحاب المصالح، وتزامنا مع توسع نطاق استخدام تطبيقات الهواتف الذكية وتنامي ثقافتها، وتعزيزا لتجربة المستخدم.



وأوضحت الهيئة في بيان صحافي، أن النسخة المحدثة تتميز بخصائص وإضافات جديدة تشمل تحديث لتصميم التطبيق والمنصة للربط مباشرة مع موقع الهيئة الجديد، والذي يتيح إمكانية اجراء التحديثات بسرعة ومرونة أكبر، وتغيير لغة التطبيق من غير إغلاق التطبيق مع تطوير المساحة الإعلانية الرئيسية.



كما يشمل تطبيق الهيئة الكثير من الامتيازات والخصائص بشكل عام، ومنها: الاطلاع على القرارات والاعلانات وغيرها من البيانات، والاطلاع على القوائم الخاصة بالشركات والصناديق وغيرها من القوائم، والاطلاع على البيانات الخاصة بالركنين التوعوي والإعلامي، واستلام التنبيهات وإضافة الملاحظات الشخصية على محتوى التطبيق وإمكانية حفظ أي محتوى في صفحة الملف الشخصي للمستخدم للرجوع لها لاحقا، وخاصية البحث المتقدم.



وقالت «أسواق المال» إنها من خلال هذا التحديث تسعى الى تحسين أداء التطبيق وتعزيز تجربة المستخدم، علما أن التحديث يتوافر حاليا على أجهزة الآيفون وسيتوافر قريبا على أجهزة الأندرويد.



وختاما، تؤكد الهيئة على حرصها واهتمامها بالتواصل مع المهتمين عبر مختلف المنصات الإلكترونية، وإتاحة المعلومات بمختلف الوسائل.