ضمن جهوده المتواصلة لدعم الاستدامة، بادر بنك الخليج بتطبيق نظام جديد للتعامل مع المتطلبات الورقية المكتبية، بحيث يكون أكثر فاعلية لدعم حجم الطباعة الحالي واحتياجات العمل. وعمل فريق تقنية المعلومات في البنك على تجميع الآلات الطابعة، ليتم استبدالها ودمجها في عدد أقل من الطابعات المتطورة متعددة الوظائف.



وأطلق بنك الخليج هذه المبادرة بهدف استخدام أحدث التقنيات للحث على التغيير الإيجابي في ثقافة البنك وموظفيه، وتعزيز خدمة العملاء من خلال تحسين خدمات الطباعة غير المرتبطة بالمكان، وتقليل الطباعة بشكل عام، والاستعاضة عنها بالتواصل الرقمي متى ما أمكن ذلك.



وتمكن هذه المبادرة الجديدة موظفي بنك الخليج من إتمام عمليات الطباعة على أي آلة طابعة في باستخدام الرقم الوظيفي، كما أن هذه المبادرة تتيح للموظفين الطباعة مباشرة من البريد الإلكتروني عبر الهاتف المحمول، وتعمل على تشجيع الموظفين على التحول لاستخدام البدائل الإلكترونية.



وحول هذه المبادرة، قال نائب المدير العام لخدمات تكنولوجيا المعلومات في بنك الخليج، أسامة العبدالله: مبادرة تجميع واستبدال الآلات الطابعة في بنك الخليج تأتي ضمن خطة استراتيجية متكاملة ينفذها البنك للتحول الرقمي. من خلال هذه المبادرة سيتم استبدال جميع الآلات الطابعة المكتبية ودمجها في عدد أقل من الطابعات متعددة الوظائف، ما سيرفع من كفاءة العمل وسرعته، كما يسهم في تشجيع التحول الرقمي على مستوى الموظفين. مبادرة تجميع الآلات الطابعة هي واحدة من المبادرات العديدة التي تعمل على تنفيذها إدارة تكنولوجيا المعلومات، حيث نواصل العمل للإعلان عن التطورات الأخرى قريبا جدا.