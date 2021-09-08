

في خطوة إضافية من أجل الترحيب بالمسافرين العائدين الى أرض الوطن، أعلنت شركة الاتصالات الكويتية - stc، عن استقبال العائدين من خلال مطار الكويت الدولي عبر بوابة T1 وT4 عبر توزيع هدايا ترحيبية بالعائدين الى أرض الوطن، وذلك بالشراكة مع جريدة القبس.



وتندرج هذه المبادرة في إطار التزام stc بدعم الحكومة في مواجهة الوباء بعد قرار مجلس الوزراء بالسماح بدخول الكويت للمطعمين من خارج البلاد، في ظل تخفيف القيود مع زيادة عدد اللقاحات التي يتم إعطاؤها. ومن منطلق استراتيجية الشركة المكثفة في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات، أطلقت stc سلسلة من المبادرات والخدمات لمساعدة العملاء على تخطي التحديات التي يواجهونها في ظل الظروف غير المتوقعة التي تمر بها البلاد.



وتأتي هذه الخطوة استكمالا للخطوات التي قامت بها منذ تفشي وباء كورونا في سبيل دعم المجتمع، حيث قامت stc بتواجد نشط للمؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي.



وقالت stc: «نظرا للأوضاع الجارية التي تمر بها الدول حول العالم بسبب الوباء، والفهم المتعمق لدينا بشأن احتياجات عملائنا، سنواصل تقديم وتصميم مفاهيم جديدة تلبي احتياجات السوق والمجتمع. وتزامنا مع فتح المطار مجددا، ارتأينا أهمية هذه المبادرة في توفير الاتصال بين المسافرين الأجانب العائدين مع أحبائهم.



وأضافت stc: نفتخر بقدرتها على الاستفادة من مواردها المتنوعة للمساهمة في دعم أولئك الذين تضرروا بسبب تداعيات الوباء، وفي الوقت الذي نطلق فيه هذه المبادرة من stc، نعد بمواصلة سعينا من أجل تفعيل إستراتيجيتنا الديناميكية في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات عبر مختلف الجوانب الاجتماعية والبيئية والصحية. ونؤمن بأنه من خلال دعم الحكومة والشركات داخل القطاع الخاص، فإنه يمكننا التخفيف من المخاطر وعدم اليقين الذي أحدثه هذا الفيروس داخل مجتمعنا.



وعلى صعيد متصل، أشارت stc إلى المبادرات والأنشطة التي أطلقتها من أجل دعم الإجراءات الوقائية التي اعتمدتها، حيث تعاونت الشركة مع كيانات مختلفة لتقديم الدعم لعدد من المجموعات والقطاعات في جميع أنحاء الكويت بما في ذلك الصحة والرياضة والتعليم وريادة الأعمال.