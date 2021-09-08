2.03 مليار دينار إجمالي التداولات العقارية بالكويت خلال النصف الأول من 2021

السكن الخاص المحرك الرئيسي للتداولات العقارية مستحوذا على 77.5% من الإجمالي



قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) إن قيمة التداولات العقارية بلغت حوالي 1.1 مليار دينار بالربع الثاني من 2021، مقابل تداولات قيمتها 929 مليونا في الربع السابق، لتبلغ بذلك إجمالي التداولات العقارية بالكويت خلال النصف الأول من 2021 نحو 2.03 مليار دينار.



وارتفعت قيمة التداولات العقارية بنسبة ملحوظة خلال الربع الثاني حيث بلغت 15% على أساس ربع سنوي، وبـ 9 أضعاف قيمتها مقارنة مع الربع الثاني من 2020، كما أن مستويات وحجم الطلب على التداولات خلال الربع الثاني شهد زيادة ملحوظة بنسبة 19% على أساس ربع سنوي، ووصل إلى 10 أضعاف قيمتها على أساس سنوي.



أسعار الأراضي



وعلى صعيد أسعار الأراضي، فقد أشار التقرير إلى ارتفاع متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة خلال الربع الثاني ليبلغ 1089 دينارا للسكن الخاص بنهاية الربع الثاني، فيما بلغ للعقار الاستثماري 2435 دينارا، ويزيد في العقار التجاري إلى 6403 دنانير، ليعد بذلك أغلى سعر متر عقاري بالكويت. وفي محافظة حولي، ارتفع متوسط سعر المتر للسكن الخاص إلى 1106 دنانير، وانخفض في العقار الاستثماري إلى 1592 دينارا، مع تراجع في التجاري إلى 3246 دينارا، وارتفع متوسط السعر إلى 652 دينارا للسكن الخاص بمحافظة الفروانية بينما انخفض في الاستثماري إلى 1393 دينارا، وفي التجاري ارتفع إلى 2337 دينارا عن الربع السابق له.



التداولات العقارية



عزز السكن الخاص مكانته في المرتبة الأولى بين القطاعات مع ارتفاع مساهمته إلى نحو 77.5% في الربع الثاني، مقابل 62.4% من التداولات في ذات الفترة من 2020، فيما ظلت حصة العقار الاستثماري بالمرتبة الثانية منخفضة إلى 15.2% من قيمة التداولات، مقابل 22.3% في الربع الثاني من 2020.



وتراجعت حصة تداولات العقار التجاري بشدة إلى 2.9% مقابل 13.4% من التداولات، وشكلت تداولات العقار الحرفي والصناعي 2.6% من التداولات في الربع الثاني، وساهم عقار الشريط الساحلي بـ 1.6% من التداولات مقابل 1.9% في الربع الثاني 2020.



متوسط قيمة الصفقة



انخفض مؤشر متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية إلى 318 ألف دينار بنسبة 15% عن الربع الأول و22% على أساس سنوي. فيما ارتفع إجمالي عدد الصفقات المتداولة إلى 2.885 صفقة في الربع الثاني بزيادة 19% على أساس ربع سنوي، مدفوعا بزيادة ربع سنوية ملحوظة لعدد الصفقات على السكن الخاص والعقار الاستثماري والتجاري.



ارتفعت التداولات العقارية للسكن الخاص إلى مستوى استثنائي مسجلة 825 مليون دينار خلال الربع الثاني بزيادة 19% مقابل نحو 696 مليون دينار في الربع الأول، أكبر من 11 ضعف قيمتها في الربع الثاني 2020، تراجع متوسط قيمة الصفقة إلى 272 ألف دينار بنسبة 15% مقابل متوسط 320 ألف دينار في الربع الأول بنسبة 5% سنويا.



وارتفع عدد الصفقات المتداولة في السكن الخاص إلى 2568 صفقة بنسبة 21% مقابل 2122 صفقة في الربع السابق، فيما ارتفع إلى 10 أضعافه مقارنة بالربع الثاني من 2020.



أراضي السكن الخاص



استمر متوسط سعر المتر المربع للسكن الخاص في اتجاه تصاعدي على مستوى محافظات الكويت، مدفوعا بمعدلات زيادة متواصلة منذ بداية العام الماضي وفق بيانات «بيتك»، حيث ارتفع متوسط السعر بالربع الثاني من 2021 بنسبة 3.3% عن الربع الأول، وسجل متوسط سعر متر 799 دينارا بالربع الثاني، مرتفعا بنسبة 18.6% على أساس سنوي.



وقد ارتفع متوسط سعر المتر المربع في الربع الثاني مقارنة بمستويات الأسعار في الربع السابق، وتسارعت معدلات الزيادة لمستويات أسعار السكن الخاص على أساس سنوي في أغلب المحافظات، إذ ارتفع متوسط السعر في العاصمة 15.3% على أساس سنوي مقابل زيادة 18.6% في الربع السابق.



فيما سجلت الأسعار زيادة في حولي نسبتها 19.6% مقابل 17.2% في الربع الأول، وفي مبارك الكبير بحدود 17.9% مقابل 15.7% لنفس الفترات، فيما ارتفعت في الفروانية 15.6% مقارنة مع ارتفاع بنسبة 10.1% على أساس سنوي في الربع الأول، وفي الأحمدي 15.5% مقابل 9.6% وفي الجهراء سجلت زيادة سنوية 18.5% مقابل 13.4% في الربع السابق.



أسعار الأراضي الاستثمارية



بلغ متوسط السعر 1551 دينارا على مستوى المحافظات في نهاية الربع الثاني، وسجلت بعض المحافظات نسبة انخفاض محدودة، بالتالي انخفض متوسط السعر في الربع الثاني 0.5% عن الربع الأول، ويلاحظ تراجع الأسعار على أساس سنوي 2.1% مقابل 1.9% في الربع الأول.



وقد انخفض متوسط السعر بنهاية الربع الثاني في محافظة العاصمة 0.5% عن الربع الأول، بينما في حولي والأحمدي انخفضت الأسعار 0.5% مقابل تراجع ربع سنوي أكبر 1% و1.6%، وفي الجهراء انخفض متوسط السعر 0.7%، وفي الفروانية 1%، وفي مبارك الكبير 0.1% على أساس ربع سنوي.



أما على أساس سنوي فقد تراجع متوسط السعر في بعض المحافظات مدفوعا بانخفــاض مستويـــات الأسعار في العاصمة بنسبة 09% عن الربع الثاني 2020، فيما انخفض في حولي 2.2% وفي الفروانية والجهراء بنسبة 3% و2.8%، ومبارك الكبير تراجع 1.2%، وفي الأحمدي بأعلى نسبة وصلت 3.4% على أساس سنوي.



أسعار الأراضي الاستثمارية تواصل التراجع



أشار التقرير إلى أن مستويات الأسعار للأراضي الاستثمارية بنهاية الربع الثاني انخفضت بمحافظة حولي إلى 1592 دينارا، منخفضا 0.4% عن الربع الأول الذي سجل تراجعا أعلى 1% على أساس ربع سنوي، ومازال متوسط السعر تنازليا، وسجلت مستويات الأسعار انخفاضا 2.2% على أساس سنوي بعد تراجع أكبر في الربع الأول قدره 2.9% على أساس سنوي. وتراجعت مستويات الأسعار الأراضي الاستثمارية بالفروانية إلى 1393 دينارا بنهاية الربع الثاني منخفضة 1% عن الربع الأول، كما انخفض متوسط سعر المتر على أساس سنوي 3%.