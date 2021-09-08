

أعلنت وحدة تنظيم التأمين عن نشر تقريرها التأسيسي على موقعها الإلكتروني، وهو التقرير السنوي الأول للسنة المالية 2020/2021، الذي يلخص أعمالها خلال فترة فبراير 2020 حتى مارس 2021. وقالت الوحدة في بيان لها «انها حرصت في عام 2020/2021 على أن تكمل ما بدأته لترسيخ مبادئ المهنية العالية، والشفافية، والنزاهة، والفاعلية، وذلك من خلال تقديم التقرير السنوي الأول، آملة أن يقدم التقرير الفائدة المرجوة لجميع المهتمين وأن يقدم صورة متكاملة وافية عن أنشطة الوحدة».



وأكدت الوحدة حرصها على تنفيذ «رؤية الكويت 2035»، في المجالات المتعلقة بالارتقاء بقطاع التأمين في الكويت، الأمر الذي تطلب بذل جهود مضاعفة واتخاذ قرارات لتنظيم صناعة التأمين والاقتصاد المحلي.



وأضافت أنه على الرغم من حداثة إنشاء الوحدة في بداية فبراير من عام 2020، وفي ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التي مازالت تعيشها البلاد نتيجة انتشار فيروس كورونا والتداعيات الصحية والاقتصادية الناتجة عن ذلك، إلا أنها استطاعت وباقتدار المضي قدما نحو تحقيق الأهداف والمهام التي تضمنها القانون 125/2019 في شأن تنظيم القطاع وتحقيق الأفضل للقطاع التأميني وفق برنامج شامل واستراتيجية مدروسة وضمن جهود حثيثة من قبل العاملين بالوحدة.



وأوضحت أن عام 2020/2021 عام مفصلي في مسيرة قطاع التأمين في الكويت، حيث شهد الإطار القانوني والتنظيمي لقطاع التأمين تطورا كبيرا ونقلة نوعية مع صدور القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ليدخل بذلك قطاع التأمين الكويتي مرحلة جديدة من التنظيم والرقابة.



وأشارت «الوحدة» إلى إعادة هيكلة البناء المؤسسي لقطاع التأمين الحيوي في الدولة، وإعادة بنائه من جديد على أسس متينة وراسخة وبما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية في مجال أعمال التأمين، مبينة ان عام 2020/2021 بمنزلة حجر زاوية وركيزة أساسية لإيجاد قطاع تأمين منظم قادر على تحقيق تطلعات وآمال حملة الوثائق والمستفيدين والمتمثلة في إيجاد بيئة تأمينية تنافسية تسودها العدالة والشفافية والأمان.



يذكر أن التقرير تضمن ثلاثة فصول، تحدث أولها عن الوحدة وأعمالها والتنظيم الإداري والهيكل التنظيمي لها، بينما احتوى الثاني على إنجازات الوحدة للسنة المالية 2020/2021 سواء على مستوى المحور المؤسسي أو التنظيمي فضلا عن التنسيق والتعاون المحلي والدولي.



أما الفصل الثالث فاشتمل على البيانات المالية وتقرير مراقب الحسابات للسنة المالية 2020/2021.