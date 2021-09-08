أكد وزير النفط وزير التعليم العالي د.محمد الفارس اهتمام الكويت الدائم بتحقيق التنمية المستدامة واحتضان التقنيات المتقدمة للحد من الانبعاثات الضارة وتغير المناخ بالشراكة مع الأمم المتحدة وتماشيا مع اتفاق باريس. جاء ذلك في تصريح للوزير الفارس نقله بيان صحافي صادر عن وزارة النفط عقب مشاركته في المائدة المستديرة الوزارية للطاقة والمناخ والتنمية المستدامة التي نظمتها منظمة الدول المصدرة للنفط (أوپيك) عبر تقنية الاتصال المرئي.



ولفت الفارس الى توجه الكويت في دعم المشاريع النظيفة داخل البلاد للمحافظة على البيئة من خلال وثيقة المساهمات الوطنية لتغير المناخ بالشراكة مع الأمم المتحدة مؤكدا أهمية انعقاد المائدة الوزارية قبيل المشاركة في قمة المناخ الـ26 المزمع انعقاده في مدينة غلاسكو البريطانية في شهر نوفمبر المقبل.



وأفاد بأن «أوپيك» تولي أهمية خاصة للمحافظة على البيئة وخفض الانبعاثات، داعيا الى ضرورة التشاور بين المنتجين ضمن الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ بشكل يتناسب والالتزام بمبادئ العدالة والمسؤوليات المشتركة وفي ضوء الظروف والقدرات الوطنية للبلدان النامية.



وأشاد الفارس بالمبادرة الخضراء التي طرحتها المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن جهودها البارزة لمواجهة التغير المناخي.



وضم وفد الكويت إضافة للوزير الفارس كل من الرئيس التنفيذي في مؤسسة البترول الكويتية هاشم هاشم والمدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله أحمد الحمود الصباح ومحافظ الكويت لدى «أوپيك» محمد الشطي والممثل الوطني للكويت لدى «أوپيك» الشيخ عبدالله الصباح.