شهدت العملات المشفرة عمليات بيع كبيرة خلال تعاملات أمس، فيما تراجعت بيتكوين بنحو 4%، ونزلت منافستها الأصغر إيثر ما يزيد على 6%، وتراجعت بيتكوين، أكبر العملات المشفرة في العالم وأكثرها شهرة، إلى 50.5 ألف دولارا، بعد أن زادت لأعلى مستوى منذ منتصف مايو الماضي، وفي التعاملات الآسيوية نزلت إيثر‭ ‬إلى 3666 دولارا.



وقال رئيس السلفادور، نجيب بوكيلة، إن بلاده باتت تمتلك 400 وحدة من بيتكوين، وذلك قبل يوم واحد من اعتمادها رسميا كعملة قانونية إلى جانب الدولار الأميركي، وأظهرت بيانات «Refinitiv Eikon» أن عملة بيتكوين قفزت مؤقتا بما يفوق 1.5% إلى أكثر من 52.68 ألف دولار مساء الاثنين الماضي، حيث توقع محللو وكالة «رويترز» أن تتجه العملة المشفرة إلى منطقة 56 ألف دولار.