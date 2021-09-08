يواصل بنك وربة دعمه ومساهماته الفاعلة لحملة «لنكن على دراية»، وهي حملة توعوية بمبادرة من بنك الكويت المركزي، واتحاد مصارف الكويت، لتسليط الضوء على حقوق العملاء، وتوعيتهم، فيما يتعلق بالتعامل مع البنوك، وذلك ضمن التزامه بتوعية العملاء حول حقوقهم، وكيفية المحافظة على حساباتهم ومدخراتهم.



وتستهدف حملة التوعية بحقوق العملاء مجالات التمويل الشخصي، سواء التمويلات الاستهلاكية أو الإسكانية، وآلية تقديم الشكاوى بشأن الخدمات المصرفية، والبطاقات المصرفية المتنوعة، وطرق تفادي التعرض لعمليات الاحتيال والتوعية بالمخاطر التي قد يتعرض لها العملاء والاستثمارات عالية المخاطر والتوعية بحقوق العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تتناول النصائح المتعلقة بالأمن السيبراني، وحماية الحسابات المصرفية، وصولا إلى توضيح آليات تقديم الشكاوى، مع التعريف بمهام القطاع المصرفي، ودوره في تحفيز الاقتصاد وتنميته.



وحول هذه الحملة، قال أيمن المطيري المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي في بنك وربة: نحرص في بنك وربة على نشر الثقافة المالية، وثقافة الادخار والاستثمار، إضافة إلى توعية العملاء والشركاء بخدمات ومنتجات البنوك الإسلامية، وكيفية الاستفادة منها، وذلك عبر نشر المواد التثقيفية والنشرات التوعوية على منصات التواصل الاجتماعي، وجميع القنوات الإلكترونية للبنك، بهدف تسليط الضوء على حقوق العملاء وتوعيتهم بشأن حقوقهم والتزاماتهم عند التعامل مع البنوك.