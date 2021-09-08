استقبل عاهل مملكة البحرين الشقيقة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل، حيث نقل لجلالته تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وتمنياتهما لجلالته موفور الصحة ولمملكة البحرين الشقيقة وشعبها مزيدا من التقدم والازدهار، كما حمله جلالته تحياته لصاحب السمو أمير البلاد، وسمو ولي العهد وللكويت وشعبها وتمنياته مزيدا من التطور والنماء.



كما أهدى د.الهاشل إلى جلالته مسكوكة تذكارية خاصة أصدرها بنك الكويت المركزي احتفاء بالذكرى الأربعين لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتقديرا للدور الإيجابي الذي يقوم به المجلس وجهوده في تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة رغم الظروف التي هيمنت على الإقليم طيلة العقود الماضية، وتخليدا لدور القادة المؤسسين ورؤيتهم التي أطلقت أنجح تجارب العمل العربي والإقليمي المشترك. وفي السياق ذاته، ذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أن العاهل البحريني أعرب عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين مملكة البحرين والكويت وما يشهده التعاون الثنائي من تطور ونمو على المستويات كافة، كما أشاد العاهل البحريني بجهود محافظ بنك الكويت المركزي في تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والمصرفية والتعاون بين البلدين. وأعرب العاهل البحريني عن شكره وتقديره على هذا الإهداء القيم الذي يوثق للإنجازات الشاملة والكبيرة التي حققها مجلس التعاون منذ انطلاقته وتخليدا لدور أصحاب الجلالة والسمو القادة المؤسسين، رحمهم الله، ورؤيتهم التي أسست لنجاح هذه المنظومة الخليجية المباركة.



ويحمل تصميم المسكوكة على وجهه الأمامي الصورة التاريخية التي التقطت لقادة دول المجلس الست عند تأسيسه في عام 1981 يعلوها الرقم الدال على عدد السنوات منذ التأسيس محاطا بعنوان المسكوكة باللغة العربية وسنتي التأسيس والإصدار. كما حمل التصميم عبارة «خليجنا واحد وشعبنا واحد» فيما حمل الوجه الآخر للمسكوكة شعار المجلس الذي يتألف من شكل سداسي يحيط بخريطة لدول المجلس تعلوه عبارة «بسم الله الرحمن الرحيم» وفي أسفله اسم المنظمة إضافة إلى عنوان المسكوكة باللغة الإنجليزية، كما يحمل الشعار الرسمي لبنك الكويت المركزي والقيمة الرمزية للمسكوكة.



جدير بالذكر، أن المسكوكة مصنوعة من الذهب الخالص وفق المواصفات القياسية العالمية بقطر 55 ملم، وبوزن 72.5غراما.