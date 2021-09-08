أحمد مغربي



قالت مصادر نفطية مسؤولـة لـ «الأنبــاء»، إن مجلــس إدارة مؤسســة البترول الكويتية قرر عدم التجديد لأي قيادي تجاوزت خدمته 35 عاما في القطاع النفطي، وذلك إيذانا بتسهيل عملية الدمج بين الشركات في هذا القطاع.



وذكــرت المصـادر أن مجلس إدارة «البترول» أجرى عددا من التنقلات والتدويرات بين نواب الرئيس التنفيذي في الشركات النفطية، حيث تمت إحالة نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية في شركة ناقلات النفط الكويتية خالد العسعوسي للتقاعد، وتم تدويـر ونقل نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية في الشركة الكويتية لنفط الخليج عبدالله الشمري إلى شركة ناقلات النفط الكويتية، كما تم تدوير ونقل نائب الرئيس التنفيذي السابق للحفر في شركة نفط الكويت نايف العنزي ليتولى منصب نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية في «نفط الخليج»، وتمت إحالة نائب العضو المنتدب للتدقيق الداخلي في مؤسسة البترول عادل توفيقي للتقاعد.