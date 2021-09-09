أحمد مغربي



قررت شركة نفط الكويت تمديد فترة التقديم لإعلان حديثي التخرج للكويتيين من حملة شهادة الدبلوم للتخصصات الفنية للذكور فقط (إعلان أغسطس 2021)، وذلك لمدة أسبوعين تنتهي في 20 الجاري، وذلك للالتحاق بالعمل في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة.



وقالت مصادر نطفية مسؤولة لـ «الأنباء» إن تمديد فترة التقديم تهدف الى إعطاء الفرصة كاملة للمتقدمين الى الالتحاق بالعمل في القطاع النفطي، مشيرة الى أن عدد الشواغر المطلوبة في إعلان التوظيف تبلغ 90 شاغرا في تخصصات دبلوم ميكانيكا هندسة بحرية لنحو 4 شواغر، وفي تخصص دبلوم صناعات كيميائية بعدد شواغر يصل إلى 45 شاغرا وفي دبلوم إلكترونيات صناعات واتصالات لاسلكية وشبكات لاسلكية وشبكات خارجية بعدد شواغر يصل الى 22 شاغرا وأخيرا في دبلوم إلكترونيات واتصالات بعدد شواغر 19 شاغرا.

ووضعت شركة نفط الكويت مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدم، ومنها ان يكون كويتي الجنسية، ويكون حاصلا على شهادة دبلوم سنتين بعد الثانوية في احد التخصصات المذكورة، وألا يقل معدل التخرج عن 2 من نظام 4 نقاط ونسبة 70% للنظام المئوي، وفي جميع الأحول لا يقل التقدير عن جيد من الجهة التي تخرج فيها، وألا يكون قد مضى على التخرج أكثر من 3 سنوات و6 أشهر بتاريخ 23 أغسطس 2021، وألا يزيد عمر المتقدم على 26 سنة و6 أشهر.