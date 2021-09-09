طارق عرابي



كشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة التجارة والصناعة، حصلت عليها «الأنباء»، عن أن إجمالي قيمة الدعم الذي أنفقته الوزارة على المواد التموينية والإنشائية خلال الفترة بين يناير ونهاية أغسطس 2021، بلغت 121 مليون دينار، حيث تركزت أغلبها على دعم المواد الإنشائية التي استحوذت على النصيب الأكبر من قيمة الإنفاق بواقع 61 مليون دينار، أي ما يزيد على 50% من حجم الإنفاق الكلي، فيما بلغ الإنفاق على دعم المواد الغذائية خلال الفترة نفسها الى 56.4 مليون دينار.



وأظهرت البيانات نموا ملحوظا في حجم الإنفاق على دعم المواد الإنشائية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أغسطس الماضي، حيث كان الإنفاق على دعم هذه المواد يصل إلى 5.1 ملايين دينار في يناير ثم 5.6 ملايين في فبراير، ليصل إلى 12 مليون في يوليو و13 مليونا في أغسطس، في إشارة واضحة إلى نمو حركة التشييد والبناء التي يشهدها القطاع السكني خلال الأشهر الأخيرة.



وكما هو معروف، فإن وزارة التجارة والصناعة تقوم بدعم 9 مواد تموينية أساسية هي الأرز والسكر والعدس وزيت الذرة وحليب البودر وحليب ومغذيات الأطفال (21 نوعا) ومعجون الطماطم (صنفان) والدجاج المجمد (20 نوعا)، كما وتقدم كذلك دعما للمواد الإنشائية المدعومة التي تضم 6 مواد أساسية و7 مواد اختيارية.



ويبلغ إجمالي أعداد الأفراد المسجلين عبر نظام البطاقة التموينية والمستفيدين من هذه المواد المدعومة نحو 2.1 مليون فرد كما في نهاية أغسطس الماضي، بينما يبلغ عدد البطاقات التموينية 245 ألف بطاقة، فيما تصل التكلفة الإجمالية السنوية التي تتحملها الدولة نتيجة الدعم الذي تقدمه للمواطنين على كافة المواد الغذائية والتموينية والإنشائية المدعومة نحو 210 ملايين دينار.

وبحسب البيانات، فقد قدمت وزارة التجارة دعما لحليب ومغذيات الأطفال خلال أول 8 أشهر من العام الحالي بقيمة 4 ملايين دينار، وقد سجلت الوزارة أعلى مبلغ لدعم حليب ومغذيات الأطفال خلال شهر يونيو الماضي بقيمة 856 ألف دينار.