شريف حمدي



تواصل بورصة الكويت تحقيق المكاسب اللافتة منذ بداية العام الحالي على مستوى المؤشرات والمتغيرات وفي مقدمتها القيمة السوقية التي باتت قريبة من مستوى 40 مليار دينار، كما أن مؤشرات السوق الثلاثة تحقق مستويات ارتفاع لافتة منذ بداية العام.



وقد انعكس ذلك على أداء الصناديق الاستثمارية التي تستثمر في سوق الأسهم الكويتي، حيث واصلت هي الأخرى تحقيق المكاسب شهريا منذ بداية العام، بل وتخطت المكاسب السوقية المحققة لبورصة الكويت، حيث وصلت مكاسب صناديق الأسهم إلى 27% بنهاية شهر أغسطس الماضي.



ويأتي هذا الأداء الجيد لصناديق الأسهم الكويتية، بفضل الإدارة الجيدة والحصيفة لها من قبل شركات الاستثمار الكويتية التي تدير هذه الصناديق، علاوة على الثقة الكبيرة التي تحظى بها بورصة الكويت خلال الفترة الحالية من قبل المستثمرين المحليين والأجانب، وهو ما عزز من ارتفاعات الأسهم الكويتية خلال العام الحالي، وتخطيها تداعيات جائحة «كورونا» التي أضرت بأسواق المال خلال العام الماضي.



مكاسب متتالية



وبحسب إحصائية أعدتها «الأنباء» (استنادا إلى بيانات صادرة من شركة كامكو إنفست)، فإن 22 صندوقا استثماريا محليا تستثمر في البورصة الكويتية، سجلت مكاسب خلال أغسطس الماضي تراوحت ما بين 1.03% و3.7%، وبهذه المكاسب المتتالية للصناديق الاستثمارية، قفزت المكاسب المحققة لتصل منذ بداية العام إلى 27.2% حققها صندوق الدرة الإسلامي التابع لشركة كامكو انفست، فيما تصدر من الصناديق التقليدية منذ بداية العام صندوق كامكو الاستثماري المدار من كامكو إنفست أيضا، وذلك بنسبة 26.9%.

وبالعودة إلى أداء الصناديق الاستثمارية في الشهر الماضي، جاء صندوق كامكو لمؤشر السوق الأول التابع لشركة كامكو انفست في الصدارة محققا 3.7%، تلاه صندوق الوسم الذي يدار من قبل الكويتية للتمويل والاستثمار بمكاسب وصلت لـ 3.6%، ثم حل صندوق الساحل التابع لشركة الساحل للتنمية للاستثمار بنسبة ارتفاع 3.02%، وتلاه صندوق الوطنية الاستثماري المدار من قبل شركة الاستثمارات الوطنية بنسبة 2.7%، ثم صندوق ثروة الاستثماري المدار من شركة ثروة للاستثمار بنسبة 2.6%.



الصناديق الإسلامية



وعلى مستوى أداء الصناديق الإسلامية خلال شهر أغسطس الماضي، فقد تصدر صندوق الكويت الاستثماري المدار من الكويتية للاستثمار قائمة الصناديق الإسلامية الأعلى أداء خلال الشهر بنسبة 1.9%، تلاه صندوق ثروة للاستثمار بنسبة 1.8%، تلاه صندوق الفجر الإسلامي المدار من شركة وفرة للاستثمار الدولي بنسبة 1.6%.

وجاء صندوق الدرة الإسلامي المدار من قبل شركة كامكو إنفست بالمركز الرابع بمكاسب بلغت 1.56%، ثم صندوق الدراج الإسلامي المدار من قبل شركة الاستثمارات الوطنية بنسبة 1.4%، ثم صندوق الهدى الإسلامي المدار من قبل شركة «كميفك» بنسبة 1.2%.