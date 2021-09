عروض على طائرات الدرون DJI Mini SE ابتداء من 6 دنانير بالشهر الواحد



انطلاقا من حرصها الدائم على إثراء حياة الأفراد الرقمية وتوفير أحدث الأجهزة والحلول والخدمات للعملاء، قامت شركة Ooredoo للاتصالات، أول شركة اتصالات تقدم الخدمات الرقمية المبتكرة في الكويت، بالشراكة مع شركة فالكون، المملوكة من قبل شركة New Market والرائدة في الكويت والمنطقة في تقديم أحدث الخدمات والتكنولوجيا المختصة بالطائرات بدون طيار. حيث ستتضمن الشراكة طرح أحدث منتجات طائرات الدرون واكسسواراتها في السوق الكويتي مع أفضل الباقات المقدمة من شركة Ooredoo لكل عملائها. وستكون الخطوة الأولى في مسيرة الشراكة هذه هي منح العملاء فرصة شراء طائرات DJI Mini SE ابتداء من 6 دنانير شهريا وذلك عن طريق التطبيق MyOoredoo أو المتجر الإلكتروني www.ooredoo.com.kw أو من خلال زيارة أي من فروع الشركة المنتشرة في جميع أنحاء الكويت.



وتم توقيع الاتفاقية يوم أمس الاربعاء في برج Ooredoo بحضور كل من الرئيس التنفيذي ـ عبدالعزيز يعقوب البابطين، ومدير أول، إدارة الاتصال المؤسسي ـ مجبل الأيوب، ومدير إدارة كبار الشخصيات والعلاقات الحكومية ـ ثامر الطاحوس، والمدير التنفيذي لخدمة العملاء ـ عيسى الموسى، ومدير أول، إدارة العلاقات العامة والاتصالات الداخلية لدى Ooredoo الكويت ـ فاطمة دشتي. فيما حضر ممثلا عن شركة New Market كل من المدير العام ـ بدر جراق، ومدير تطوير الأعمال ـ حسين عزالدين، والمدير الفني ـ نزار، ومدير الإدارة ـ أحمد بورحمة، بالإضافة إلى مدير التسويق ـ علي بازي من شركة New Market.



وتعد DJI Mini SE طائرة Drone مميزة من حيث الوزن حيث يصل وزنها لأقل من 249 غراما مما يجعلها بوزن الهاتف الذكي ومحمولة بشكل استثنائي. ستكون الطائرة الرفيق الإبداعي المثالي لجميع عملاء Ooredoo محبي التصوير والتقاط مقاطع مرئية متحركة لم يكونوا يحلموا بها في السابق، حيث لم يكن التصوير الجوي أمرا ممكننا إلا عبر استئجار المروحيات الخاصة أو عبر الرافعات المخصصة المكلفة في السعر، أما اليوم فقد اختلف الأمر.



وتعليقا على توقيع الشراكة، قال الرئيس التنفيذي لدى Ooredoo الكـــويـت، عبــدالعزيز يعقوب البابطين: نفتخر اليوم بشراكتنا مع New Market والتي تأتي في إطار استراتيجيتنا التي تهدف إلى طرح منتجات مبتكرة لجميع العملاء وتحديدا لمحبي أحدث تكنولوجيا التصوير الرقمي وصناع المحتوى. كما وتزداد اليوم أهمية التقاط الصور اللحظية والفيديو لدى محبي التصوير، فقد أصبح الجميع يتنافس على تقديم محتوى مرئي أفضل وأكثر جمالا وإبداعا. ومن خلال توفير طائرة DJI Mini SE سيتمكن العملاء من الإبداع الذي يؤدي إلى نقل صورة أكثر متعة عن الحياة وجميع ما يدور حولنا.



كما أتى هذا التعاون كهيكلية متكاملة وبناء ضخم بين قطاعي الاتصالات والتكنولوجيا من جهة وبين تأمين الحلول وتنفيذها بأعلى جودة ودقة باستخدام الدرونز (الطائرات بدون طيار) من جهة أخرى. كما رأت هذه الشراكة الاستراتيجية مستقبلا لامعا يتم من خلالها تقديم أحدث الحلول للسوق الكويتي في قطاعيه الحكومي والخاص.



الجدير بالذكر المجهود الكبير الذي قدمته شركة فالكون منذ البداية في عام 2014 استطاعت بفريق العمل المتميز أن تكتسب ثقة كبرى العلامات التجارية في تكنولوجيا الدرونز كشركة DJI وتصبح أول الموزعين المعتمدين لها في الكويت.



فكان الهدف دائما التميز فيما تقدمه الشركة من خدمات ولذلك استطاعت شركة فالكون أن تكون الرائدة في الكويت والمنطقة في تقديم أحدث الخدمات والتكنولوجيا المختصة بالطائرات بدون طيار. حيث تم تعيين فالكون بعد أقل من عام، في الـ2015 كأول ورشة معتمدة في الشرق الأوسط وفي عام 2018 تم افتتاح أول متجر معتمد في الشرق الأوسط. كما كانت للشركة مساهمة كبيرة في السوق الكويتي عبر ابتكار وتنفيذ العديد من الحلول في مجالات متنوعة كخدمات المسح الجوي، خدمات المراقبة والحماية للمنشآت، البحث والانقاذ، الدراسات البيئية، الزراعة، الكشف عن جودة كيبلات الكهرباء وأنابيب البترول، حصر عدد الأشجار في المزارع وغيرها. ومن أهم الجهات التي استفادت من هذه الخدمات في القطاع الحكومي وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وفي القطاع الخاص شركات النفط.



من جانبه، قال المدير العام لدى New Market، بدر جراق: نفتخر اليوم بشراكتنا مع Ooredoo الشركة الرائدة بتقديم الخدمات الرقمية المبتكرة في الكويت مما سيتيح لنا الفرصة بتوفير الطائرة المسيرة الأكثر طلبا DJI Mini SE لجميع الهواة ومحبي السفر والرحلات.