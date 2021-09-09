يقدم البنك الأهلي الكويتي لحاملي بطاقاته الائتمانية والسحب الآلي ومسبقة الدفع خصما لدى محلات الشايع التجارية بنسبة 15% عند إنفاق 20 دينارا في محلات اتش آند إم (H&M)، و20 دينارا في محلات مونكي (Monki)، و40 دينارا في متاجر آند أذر ستوريز (& Other Stories)، و50 دينارا في محلات (COS). يسري هذا العرض حتى 20 سبتمبر، وهو متاح فقط في الكويت ولا ينطبق على عمليات الشراء عبر الإنترنت.



وبجانب هذا العرض، فإن أي إنفاق على بطاقات الائتمان يربح تلقائيا أميال سكاي واردز على برنامج أميال طيران الإمارات، ويقدم البنك الأهلي الكويتي عددا من المكافآت والخصومات لحاملي بطاقاته.