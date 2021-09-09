أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية عن إعادة تشغيل رحلاتها التجارية المجدولة إلى 11 وجهة جديدة في الهند وباكستان وبنغلاديش وسريلانكا اعتبارا من 7 سبتمبر، حيث قامت الشركة بإعادة التشغيل إلى 7 وجهات إلى الهند وهي مومباي ودلهي وكوتشي ومدراس وتريفاندروم بواقع رحلتين في الاسبوع لكل وجهة وبنغالور وأحمد أباد بواقع رحلة واحدة في الاسبوع لكل واحدة، كما قامت بإعادة تشغيل وجهتين الى باكستان وهما لاهور بواقع رحلة واحدة بالاسبوع وإسلام أباد بواقع رحلتين بالاسبوع، وقامت أيضا بإعادة التشغيل إلى وجهة كولومبو في سريلانكا بواقع رحلة واحدة بالاسبوع، بالاضافة إلى إعادة تشغيل وجهة دكا في بنغلاديش بواقع 5 رحلات بالاسبوع.



وفي هذا الصدد، قال مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام فايز العنزي إن إعادة تشغيل 11 وجهة تأتي في إطار العودة تدريجيا للتشغيل التجاري المعتاد مع وجهات كانت الشركة تشغل لها بالسابق بعد إيقاف التشغيل لها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، حيث تعد الهند وباكستان وبنغلاديش وسريلانكا من أهم الوجهات التي تركز عليها الخطوط الجوية الكويتية نظرا لارتفاع الطلب عليها من قبل مسافرينا الأعزاء من كل الشرائح سواء بقصد التعليم أو الاعمال أو السياحة أو العمالة المنزلية أو غيرها من الأسباب.



وأضاف العنزي: يأتي ذلك أيضا ضمن مساعي الخطوط الجوية الكويتية الدؤوبة لمنح المسافرين على متن طائراتها خيارات أوسع وتلبية لاحتياجاتهم في السفر وتوفير وتقديم خدمة أفضل لهم من خلال إطلاق وجهات جديدة ومتنوعة، حيث إن الخطوط الجوية الكويتية تحرص كل الحرص على خدمة عملائها الكرام وتوفير كل سبل الراحة لهم أثناء سفرهم على متن طائراتها بداية من توفير قنوات الحجز المختلفة للمسافرين الكرام وطرح العروض المناسبة لهم مرورا باستقبالهم في مبنى الركاب رقم 4 وإنهاء اجراءات سفرهم بكل يسر وسهولة وصولا للتجهيز الكامل لأسطول الخطوط الجوية الكويتية المتنوع من أحدث الطرازات المختلفة الحجم والاستمتاع بخدمات الشركة على متن طائراتها.



الرحلة الأولى إلى أمستردام



كما أطلقت «الكويتية» أمس أولى رحلاتها التجارية المجدولة إلى مدينة أمستردام في هولندا، والتي سيتم تشغيلها بواقع رحلتين بالاسبوع من الكويت إلى امستردام.



وشهدت الرحلة الاولى المتجهة الى امستردام انسيابية تامة في إنهاء إجراءات السفر للمسافرين الكرام منذ دخولهم إلى بوابة مبنى الركاب رقم 4 ومرورهم على منطقة الوزن وحتى وصولهم إلى بوابة الصعود وتقديم أفضل خدمة لهم على متن الطائرات، والذين أثنوا بدورهم على خدمة موظفي الخطوط الجوية الكويتية الذين يحرصون دائما على تلبية طلباتهم على أكمل وجه إضافة إلى إقلاع الطائرة في الوقت المحدد لها دون تأخير.