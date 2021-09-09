الرئيسة التنفيذية لشركة «Dars Learning» الناشئة في قطاع تكنولوجيا التعليم

تقود حالياً فريقاً من 120 موظفاً بالكويت والسعودية والإمارات والأردن ومصر



كشفت فوربس الشرق الأوسط عن أحدث قوائمها «30Under30» لعام 2021، التي تضم أكثر المواهب الواعدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت سن 30 عاما، وذلك اعتبارا من 31 ديسمبر 2020، حيث جاءت رائدة الأعمال الكويتية نور بودي ضمن القائمة، لتكون الموهبة الكويتية الوحيدة ضمن القائمة.



وأوضحت «فوربس» أن نور بودي هي الرئيسة التنفيذية لشركة «Dars Learning»، مشيرة الى أن الشركة الناشئة في قطاع تكنولوجيا التعليم ساعدت أكثر من نصف مليون طالب في أكثر من 50 دولة، حيث قدمت أكثر من 4 ملايين دقيقة من الدروس الخصوصية.



فيما تقود نور بودي حاليا فريقا مكونا من 120 موظفا من مكاتب في الكويت والسعودية والإمارات والأردن ومصر، وقدمت مشروع «Darisni» الذي يتيح للطلاب دروسا خصوصية عند الطلب عبر الإنترنت.



وهناك تجربة أخرى قيد التنفيذ حاليا، وهي «dClips» التي تنشئ محتوى مختصرا وقصيرا لمساعدة الطلاب على استيعاب المفاهيم التعليمية. وحتى الآن، أنشئت أكثر من 4 آلاف وحدة تعليمية في إطار هذا المشروع، تم تصميمها على نحو خاص للدارسين باللغة العربية.



الشباب المبدع



وبالعودة إلى قائمة «فوربس»، فقد غطت القائمة بالعام الحالي الشباب المبدعين في 6 فئات مختلفة: الرياضة والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا، والتمويل والإبداع والتأثير الاجتماعي. كما تصدرت فئة التأثير الاجتماعي أكبر عدد من المشاركات، وعددها 7 مشاركات، ممن يعملون في مجالات السياسة والتعليم والرعاية الصحية وريادة الأعمال الاجتماعية. تليها الرياضة في المركز الثاني بـ 6 مشاركات، ثم الإبداع بـ 5 مشاركات.



في حين تقدم القائمة هذا العام مجموعة متنوعة من الشباب الذين يعملون في مجالات مختلفة، فالمدير المالي لشركة (Swvl) يوسف سالم، يعكس تقدم ريادة الأعمال في المنطقة، حيث أعلنت الشركة عن اندماجها مع (Queen’s Gambit) في يوليو 2021، لتتجاوز قيمتها 1.5 مليار دولار، ما يجعلها أول شركة «يونيكورن» تزيد قيمتها على مليار دولار بالشرق الأوسط.



اختيار المبدعين



عمل فريق بحوث فوربس الشرق الأوسط على البحث عن المبدعين الشباب في المنطقة، للوصول إلى تلك المواهب الشابة، إلى جانب فتح باب الترشح للقائمة عبر الموقع الإلكتروني للمجلة، حيث يمكن للشخص ترشيح نفسه أو أي شخص آخر.



وبالفعل تلقى فريق العمل أكثر من 300 ترشيح لتلك القائمة، تم فرزها وإجراء جولتين من التقييمات للخروج بقائمة مختصرة تضم 60 مرشحا. ثم تمت الاستعانة بمحكمين مستقلين، جميعهم خبراء في مجالات اختصاصاتهم: كاسبر هيرزبرغ رئيس شركة شنايدر إلكتريك لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وإيلي حبيب الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في تطبيق «أنغامي»، وفرح فستق الرئيس التنفيذي لشركة (Lazard Gulf Ltd) الشرق الأوسط.



ولمى فواز الرئيس التنفيذي لشركة «أويسس 500»، ورونالدو مشحور نائب رئيس شركة أمازون لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشريف بشارة الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا، ويوري ميسنيك رئيس قسم التكنولوجيا لمجموعة بنك أبوظبي الأول، فيما أكدت فوربس الشرق الأوسط اختياراتها الـ 30 اعتمادا على ترشيحات وتقييمات لجنة التحكيم.



وتضم القائمة النهائية 38 شخصا من أصل 20 جنسية، يقيمون في 11 دولة في الشرق الأوسط، وتتمتع مصر بأعلى معدل تمثيل في القائمة من خلال 8 مشاركين، تليها لبنان والأردن بـ 4 لكل منهما، في حين يقيم 12 عضوا من أعضاء القائمة في الإمارات، و4 منهم في مصر.