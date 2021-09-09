تسلّم عبدالله خالد العازمي سيارة Jeep Wrangler Sport من بيت التمويل الكويتي (بيتك)، بعد أن فاز بسحب السيارة الثاني ضمن حملة «اربح مع حسابي» للشباب التي تمنح العملاء فرصة الفوز بـ 3 سيارت Jeep Wrangler Sport خلال فترة الحملة وجوائز نقدية بقيمة 250 دينارا لـ 10 فائزين شهريا.



وأعرب العازمي عن سعادته بالفوز بالسيارة التي تسلمها من معرض «بيتك» في الشويخ KFH Auto.



ويأتي إطلاق حملة «اربح مع حسابي» للشباب بمميزاتها الإضافية ضمن استراتيجية «بيتك» بالاهتمام بعملائه، حيث يقدم البنك مميزات مختلفة لعملاء برنامج «حسابي» من حملات خاصة وخصومات وجوائز ومكافآت حصرية.



وبمجرد تحويل المكافأة الاجتماعية على برنامج حسابي، يدخل العملاء بالسحب الشهري على جائزة قيمتها 250 دينارا لـ 10 فائزين شهريا، بالإضافة إلى 3 سحوبات على 3 سيارات Jeep Wrangler Sport خلال فترة الحملة.



ويطرح «بيتك» برنامج «حسابي» للشباب بمزايا نوعية، ضمن الاهتمام المتواصل بشرائح العملاء المختلفة، وابتكار صيغ منتجات وخدمات جديدة يتم من خلالها الوفاء باحتياجات كل شريحة بما يلائم خصائصها العمرية واهتماماتها المتعددة، بحيث تتناسب مع كل شرائح العملاء وتلبي احتياجاتهم في الحصول على خدمة متميزة وفق معايير وأساليب لا تقل عن نظيرتها العالمية من حيث الجودة والدقة والسرعة.



ومن أهم المزايا التي يتم تقديمها ضمن برنامج «حسابي» للشباب هي حصول عملاء شريحة الشباب على بطاقة «حسابي» للسحب الآلي (ATM) ذات تصميم شبابي مميز، بالإضافة إلى تمكينهم من الحصول على بطاقة «حسابي» مسبقة الدفع وفق الضوابط الائتمانية لـ«بيتك»، والتي يمكن استخدامها تماما مثل البطاقة الائتمانية لحجوزات الفنادق والطيران عالميا وعبر الانترنت، واستخدامها في أجهزة الدفع (P.O.S) في المحلات التجارية، بالإضافة إلى العديد من العروض التي يتم تقديمها بشكل متواصل وبأكثر من مجال، حيث يتم تقديم خصومات كبيرة في مجموعة مختارة من أشهر وأهم المتاجر والمحلات التي تبيع السلع والمنتجات الخاصة بالشباب.