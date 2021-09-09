عانت العملة الرقمية المشفرة «بيتكوين» من خسائر حادة خلال تعاملات الأمس، وذلك بعد أن تراجعت وسط اعتماد السلفادور المضطرب لأكبر عملة مشفرة كعملة قانونية، حيث تم تداول بيتكوين بحوالي 47.1 ألف دولار في سنغافورة، بعد أن تراجعت بنسبة تصل إلى 17% في اليوم السابق، قبل تقليص بعض الخسائر.



واجتاحت عملية الهبوط أيضا الرموز المشفرة المميزة مثل Ether وDogecoin، وكانت تجربة السلفادور مع بيتكوين، التي تعد أكبر اختبار لفائدة العملة المشفرة الحقيقية للعالم، صعبة بسبب الثغرات التقنية في المحفظة الرقمية الرسمية، والتي بدا فيما بعد أنه تم حلها. وقال الرئيس نجيب بوكيلة على «تويتر» ان الدولة باتت تمتلك الآن 550 وحدة بيتكوين بعد شرائها عندما انخفض السعر، وتعتبر عمليات البيع يوم الثلاثاء الماضي، أهم اختراق في الارتداد الذي رفع عملة بيتكوين بنسبة 75% تقريبا منذ أواخر يوليو الماضي، وانخفض إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة بنحو 280 مليار دولار خلال 24 ساعة فقط، وفقا لمتتبع العملات المشفرة CoinGecko.



وحدثت حوالي 3.7 مليارات دولار من عمليات تصفية العملات المشفرة خلال الفترة نفسها، وفقا لموقع «Bybt.com»، ويحدث هذا عندما يتم إغلاق المراكز ذات الرافعة المالية من قبل البورصات لفشلها في تلبية متطلبات الهامش.