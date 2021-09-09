يتزايد اعتماد الدول بشكل متسارع على صادرات السلع الأساسية، الأمر الذي يعرض ثلثي الدول النامية لمخاطر الصدمات الاقتصادية منذ التذبذب الحاد لأسعار تلك السلع، وقد زاد اعتماد الدول على تصدير السلع خلال العقد الماضي ليرتفع عددها من 93 دولة خلال عامي 2008 و2009 إلى 101 دولة خلال عامي 2018 و2019.



وارتفعت قيمة صادرات هذه الدول من السلع خلال عامي 2018 و2019 إلى 4.38 تريليونات دولار، بنسبة زيادة قدرها 20% مقارنة بالفترة من 2008 و2009، وفقا لبيانات هيئة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد).



وقال رئيس قطاع السلع في «أونكتاد» جانفييه نكورونزيزا إن هذا التزايد يمكن أن يكون له تأثيرات سلبية على الصادرات والعوائد المالية كما يشكل مخاطر على نمو الاقتصادات، وتصنف «أونكتاد» الدول التي تزيد صادراتها من السلع على 60% من إجمالي صادراتها التجارية، بأنها دول معتمدة على تصدير السلع. وأشارت إلى أن أغلب الدول التي تقوم بتصدير السلع خلال عامي 2008 و2009، ظلت على حالها حتى عامي 2018 و2019، والأكثر من ذلك، فإن الاعتماد المتزايد على السلع قد يؤثر بصورة رئيسية على الدول النامية. وقال التقرير إن ثلثي الدول في أفريقيا وأوقيانوسيا، تعتمدان على تصدير السلع بصورة كبيرة، وتتجاوز نحو 70% من صادراتهم التجارية.



وفي أميركا الجنوبية، فإن نحو 12 دولة تعتمد على تصدير السلع بصورة متزايدة تتجاوز 60%.