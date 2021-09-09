شهدت العقود الآجلة للخام الأميركي ارتفعا بقيمة دولار إلى 69.35 دولارا للبرميل، وذلك في أعقاب انخفاض استمر يومين، حيث قام المستثمرون بتقييم توقعات الطلب التي خيمت عليها عودة تفشي كوفيد-19 في العديد من المناطق.



وخلال تعاملات الأمس، جرى تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي فوق 68 دولارا للبرميل في نيويورك، بعد انخفاضها بأكثر من 2% خلال الجلستين الماضيتين. أما خام القياس العالمي برنت فمستقر دون 72 دولارا للبرميل.



وفي حين أن هناك جيوبا من الطلب القوي الناشئة في بعض المناطق بما في ذلك أوروبا، فقد أدى متغير دلتا سريع الانتشار للفيروس إلى تجديد الإغلاق في مناطق أخرى من العالم. كما أن قوة الدولار جعلت السلع المسعرة بالعملة الأميركية أكثر تكلفة.



وانخفض النفط إلى ما دون المتوسط ​​المتحرك لـ 100 يوم، بينما اتسعت الفجوة فوق مؤشر 50 يوما، وهي إشارة هبوطية قد تشهد مزيدا من البيع.



وتوقف الارتفاع الحاد للنفط من أعماق الوباء، حيث أدى انتشار دلتا إلى الحد من استهلاك الوقود. ومع ذلك، تمكنت الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، من احتواء تفشي الفيروس المتغير، وهناك توقعات بأن السوق ستشدد حتى نهاية العام.