العمل بالدمغة الجديدة اعتباراً من يناير 2022.. باستخدام معايير تقنية متطورة تمنع التزوير وتسهم في حماية المستهلك من الغش

باهي أحمد

كشفت مصادر مسؤولة لـ «الأنباء» في اتحاد تجار الذهب والمجوهرات، أن وزارة التجارة والصناعة تدرس في الفترة الحالية مد المهلة الممنوحة لتجار الذهب والمجوهرات لتصريف مخزوناتهم من الذهب والتي تحمل الدمغة القدمية، والتي من المفترض أن تنتهي يوليو 2022، وذلك لمدة قد تمتد بين 6 أشهر وعام.

وأوضحت المصادر أن العمل بالدمغة الجديدة من المقرر أن يطبق اعتبارا من شهر يناير المقبل من العام 2022، مشيرة إلى أن وزارة التجارة قامت بإلغاء الدمغة القديمة بهدف القضاء على أي محاولة لتزوير الدمغة، واستخدام معايير تقنية متطور تمنع التزوير وتسهم في حماية المستهلك من الغش، وحفاظا منها على سمعة سوق الكويت للذهب والمجوهرات.

جدير بالذكر، أن عددا كبيرا من محلات الذهب والمجوهرات في الكويت بدأت بتقديم عروض تنافسية مغرية للعملاء على «المصنعية»، لتصريف المخزون لديها من الذهب والمجوهرات والتي تحمل الختم الحالي، وذلك قبل بدء العمل بقرار وزارة التجارة والصناعة بتغيير «ختم» الذهب مطلع العام المقبل، حيث قامت بتقليل المصنعية لتصل إلى دينار ودينار ونصف الدينار فقط على الغرام.