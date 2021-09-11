أسعار تذاكر القدوم من مصر والهند إلى الكويت بدأت في التراجع التدريجي.. بانخفاضها 30% وتتراوح بين 350 و370 ديناراً

مصطفى صالح

بعد مرور نحو أسبوع على بداية تشغيل الطيران التجاري المباشر بين الكويت ومصر، شهدت أسعار تذاكر العودة إلى الكويت من القاهرة انخفاضات كبيرة بنحو 30% أو ما يعادل نحو 150 دينارا، لتتراوح أسعار التذاكر القادمة بالوقت الحالي بين 350 و370 دينارا بين مختلف الشركات العاملة على هذه الوجهة، والبالغ عددها 9 شركات وطنية ومصرية.

وفي هذا السياق، أكدت مصادر مسؤولة في مكاتب السياحة والسفر لـ «الأنباء» أن أسعار التذاكر إلى وجهة القاهرة والهند ستشهد مزيدا من الانخفاضات لتصل إلى معدلاتها الطبيعية قبل تفشي جائحة ڤيروس كورونا بحلول شهر أكتوبر المقبل، مبينة ان أسعار وجهة القاهرة ذهابا وإيابا شهدت انخفاضات كبيرة خلال الأسبوع الماضي لتصل بالمتوسط إلى 200 دينار، وذلك للتذكرة التي تبدأ بالسفر من الكويت إلى القاهرة والعودة بتاريخ لاحق.

وحول ارتفاع أسعار التذاكر بالفترة الماضية ووصولها لمستويات قياسية بالعديد من الوجهات، ودور الإدارة العامة للطيران المدني في متابعة الأسعار، أوضحت المصادر أن «الطيران المدني» ليس لديه أي سلطة على تحديد أسعار التذاكر، وإنما يظل الأمر متروكا للعرض والطلب وسياسة التسعير لدى شركات الطيران.

وأشارت المصادر إلى ان دور «الطيران المدني» يقتصر على الإشراف والرقابة على الرحلات، بالإضافة إلى النظر في شكاوى المسافرين ضد مكاتب السياحة والسفر وشركات الطيران ومخالفة غير الملتزمين بالقوانين.