86.6 مليون دينار إجمالي الإيرادات المحققة بالعام المالي المنتهي في 31 مارس 2021.. مقابل 49 مليوناً مصروفات



طارق عرابي



علمت «الأنباء» من مصادر صناعية مسؤولة، أن مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة سيعقد اجتماعا خلال الأسبوع المقبل برئاسة وزير التجارة والصناعة د.عبدالله السلمان، وذلك لمناقشة الميزانية والحساب الختامي للهيئة عن العام المالي 2020 /2021، والمنتهي في 31 مارس 2021.



وأوضحت المصادر أن هيئة الصناعة تمكنت من تحقيق أرباح صافية بالعام المالي الماضي بلغت نحو 37.63 مليون دينار، مشيرة إلى أن إجمالي الإيرادات التي حققتها الهيئة خلال العام المالي الماضي بلغت نحو 86.6 مليون دينار، مقابل مصروفات بلغت 49 مليون دينار.



وذكرت المصادر أن الأرباح التي حققتها الهيئة العامة للصناعة سيتم تحويل 5 ملايين دينار منها (ما يمثل 10% من صافي أباح التشغيلية)، إلى احتياطي المشاريع الجديدة، أو دعم المشاريع القائمة، فيما سيؤول مبلغ 32.6 مليون دينار إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك وفقا للمادة 38 من القانون رقم 56 لسنة 1996.



من جهة أخرى، التقى وزير التجارة والصناعة د.عبدالله السلمان يوم الأربعاء الماضي بعدد من المراجعين الصناعيين في مقر الهيئة العامة للصناعة، حيث استمع إلى شكاواهم ومطالبهم ووعدهم بحلها وتسهيلها في إطار ما يسمح به قانون الصناعة.