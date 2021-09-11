المشروع يبدأ من تقاطع الدائري السابع جنوب عبدالله المبارك وينتهي عند تقاطع طريق الملك فيصل

يشمل المشروع التقاطع مع الدائري السادس لتأمين مدخل مباشر لجامعة صباح السالم الجديد



عاطف رمضان



علمت «الأنباء» من مصادر في الهيئة العامة للطرق والنقل البري، أن نسبة إنجاز مشروع الدائري 6.5 السريع بلغت 93%.



وأوضحت المصادر أن مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة الدائري 6.5 السريع يهدف الى تحويل جزء من الطريق الدائري السادس وخدمة حركة المرور المتوقعة من جامعة صباح السالم ومن مطار الكويت الدولي بعد تطويره.



ولفتت المصادر الى ان هذا المشروع يبدأ من نقطة التقاطع مع الدائري السابع جنوب عبدالله المبارك وينتهي عند نقطة التقاطع مع طريق الملك فيصل (طريق 50)، ويتضمن المشروع كذلك اعادة تأهيل الطريق القائم 6.2 ليصبح بنفس المواصفات الهندسية للطريق 6.5، كما يشمل المشروع أيضا التقاطع مع طريق الدائري السادس وذلك لتأمين مدخل مباشر لجامعة صباح السالم الجديدة.



ونوهت المصادر الى أن الطول الإجمالي لطريق 6.5 يبلغ حوالي 18.5 كيلومترا ويتضمن 8 تقاطعات «2 سفلي و6 علوي» بالإضافة إلى 9 جسور.