مصطفى صالح



أعلنـــت مؤسســة البترول الكويتية عن رغبتها في بيع 30 ألف طن متري سنويا من منتج الكبريت البترولي، وذلك لشركات القطاع الخاص المحلي، عن طريق ابرام اتفاقية تزويد طويلة الامد.



وأوضحت المؤسسة، في الإعلان المنشور بعدد الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، أن رغبتها في بيع هذه الكمية من منتج الكبريت سنويا تأتي انطلاقا من حرصها على توفير اللقيم المناسب لإقامة صناعات تحويلية لاحقة بالكويت من قبل القطاع الخاص.



وأشارت إلى أن عملية بيع منتج الكبرين بالسوق المحلي تتضمن منتجات: Sulphur Bentonite، وSulfuric Acid،



وFertilizer، وLinear Alky benzene Sulfonic Acid (LABSA).



وبينت «البترول» أنه يتوجب على الشركات الراغبة في بناء مصنع داخل الكويت لإنتاج إحدى المنتجات المذكورة أعلاه باستخدام منتج الكبريت كلقيم، يجب عليها تعبئة جميع النماذج المطلوبة وإرفاق جميع المستندان، لبيان اهتمامها بتطوير الفرص الآنف ذكرها لمؤسسة البترول الكويتية، وذلك بموعد أقصاه يوم الأحد 14 نوفمبر 2021.



وتابعت، انه سيتم عقد اجتماع توضيحي للشركات المتقدمة يوم الأحد 10 أكتوبر 2021، وذلك للإجابة عن أي أسئلة لدى المستثمرين الراغبين في إنشاء مصانع محلية لأي من الفرص التي ورد ذكرها أعلاه، وعلى الراغبين في حضور الاجتماع إرسال طلب للمشاركة إلى المؤسسة قبل يوم الثلاثاء الموافق 5 أكتوبر 2021، لكي يتسنى دعوتهم للاجتماع.