قطاع البنوك يستمر في تسجيل أعلى الأرباح بقيمة 475.4 مليون دينار

%8 نمواً في أرباح شركات الاتصالات لتسجل 109.2 ملايين دينار



المحلل المالي



بالتزامن مع تحسن الأوضـــاع الاقتصاديـــة والتحسن التدريجي في البيئة التشغيلية بعد التحديات التي فرضتها أزمة كورونا على الاقتصاد والشركات المدرجة، جاءت النتائج المالية للشركات في البورصة جيدة خلال النصف الأول من العام الحالي، فقد ارتفع صافي الأرباح المجمعة للشركات المدرجة وعددها 149 شركة بنسبة 287% لتسجل 972.5 مليون دينار بالمقارنة بـ 251.5 مليون دينار صافي أرباح مجمعة خلال النصف الاول من 2020.



وأظهر رصد قامت به «الأنباء» أن 105 شركات سجلت صافي أرباح خلال النصف الاول من 2021 بينما سجلت 44 شركة صافي خسائر، فيما حققت 94 شركة نموا في صافي أرباحها، بينما انخفضت أرباح 11 شركة، ما قد يعتبر مؤشرا ايجابيا على تحسن صافي أرباح عام 2021، وقد حققت 20 شركة أعلى ربحية للنصف الاول من 2021 حيث سجلت صافي أرباح مجمعة قدرها 802.6 مليون دينار وبارتفاع نسبته 108% عن الفترة نفسها من 2020، مستحوذة على ٨٢٫٥% من صافي ارباح الشركات المدرجة خلال النصف الاول، وذلك بقيادة بنك الكويت الوطني الذي حقق صافي أرباح قدرها 160.8 مليون دينار، اما الشركات الخاسرة خلال النصف الاول 2021 فقد بلغت خسائرها المجمعة 53 مليون دينار مقابل خسارة 105 ملايين دينار في النصف الأول من 2020.



وعلى مستوى القطاعات فقد استمر قطاع البنوك في تسجيل أعلى أرباح في البورصة بدعم من ارتفاع صافي أرباحه المجمعة بنسبة 54% لتسجل 475.4 مليون دينار خلال النصف الاول من 2021، اما قطاع الخدمات المالية وبعد تكبده خسارة 143.4 مليون دينار في النصف الاول من 2020 والذي كان الاكثر تأثرا بتداعيات الأزمة الصحية نتيجة الخسائر التي لحقت ببورصة الكويت وأسواق الأسهم الخليجية والعالمية فقد حققت شركاته صافي أرباح مجمعة قدرها 179.2 مليون دينار بدفع من تحسن اداء بورصة الكويت وتعافي أسواق المال العالمية والاقليمية.



أما قطاع الاتصالات فارتفعت صافي أرباح شركاته بنسبة 8% لتسجل 109.2 ملايين دينار بالمقارنة بـ 101 مليون دينار للنصف الاول من عام 2020، بينما حقق قطاع التأمين نموا في صافي أرباح شركاته المجمعة بنسبة 39% لتسجل 36 مليون دينار، أيضا من القطاعات التي تحسنت أرباحها كان قطاع العقار بصافي أرباح مجمعة قيمتها 42.6 مليون دينار بالمقارنة بصافي خسارة قدرها 17.7 مليون دينار للنصف الاول من 2020 نتيجة اعادة فتح المجمعات والانشطة التجارية.



أما بالنسبة للايرادات التشغيلية للشركات المدرجة في بورصة الكويت المحققة في النصف الاول من 2021 فقد ارتفعت بنسبة 13% لتسجل 6 مليارات دينار بالمقارنة بـ 5.3 مليارات دينار للنصف الاول من عام 2020، وتصدر قطاع البنوك قطاعات بورصة الكويت من حيث الايرادات التشغيلية حيث بلغت ايرادات القطاع 1.57 مليار دينار بارتفاع نسبته 4% عن الفترة ذاتها من عام 2020، أما قطاع الاتصالات فبلغت ايراداته التشغيلية المجمعة حوالي 1.22 مليار دينار منخفضة بنسبة 3% عن النصف الاول من عام 2020، وحقق قطاع الصناعة ايرادات تشغيلية قدرها 833.3 مليون دينار بارتفاع نسبته 2.6% عن النصف الأول من عام 2020.



من القطاعات التي تحسنت ايراداتها كان قطاع الخدمات المالية وقطاع العقار، حيث حقق قطاع الخدمات المالية ايرادات إجمالية قدرها 895 مليون دينار بالمقارنة بـ 582 مليون دينار في النصف الاول من عام 2020 مرتفعة بنسبة 54% وأيضا حققت الشركات العقارية إيرادات اجمالية قدرها 197 مليون دينار بالمقارنة بـ165 مليون دينار في النصف الاول من عام 2020.



أيضا كمؤشر إيجابي على تحسن الاداء المالي للشركات المدرجة ارتفاع صافي أرباح التشغيل للشركات بنسبة 37% ليسجل 1.9 مليار دينار، حيث معظم القطاعات في بورصة الكويت ارتفع صافي أرباحها التشغيلية بنسب متفاوتة، حيث ارتفع صافي ربح التشغيل المجمع للبنوك بنسبة 3% ليسجل 967 مليون دينار، وأيضا ارتفع ربح التشغيل لقطاع الشركات العقارية بنسبة 219% ليسجل 90.4 مليون دينار، وأيضا قطاع الخدمات المالية ارتفعت أرباحه التشغيلية الى 291 مليون دينار بعد خسارة تشغيلية في النصف الاول من عام 2020 بلغت 56 مليون دينار.