15.7 مليون دينار قيمة أكبر صفقة تمت على أسهم «التقدم»

الكبار استهدفوا أسهم 19 شركة مدرجة من خلال 32 عملية متنوعة



شريف حمدي



رغم ما تشهده البورصة من عوامل دفع ايجابية في الاتجاه الصاعد في الفترة الحالية، إلا ان تعاملات كبار الملاك بالبورصة طغت عليها النزعة البيعية خلال تعاملات اغسطس الماضي.



ووفقا لرصد اجرته «الأنباء» فإن كبار الملاك استهدفوا أسهم 19 شركة مدرجة في قطاعات متنوعة، تمت من خلال 32 عملية، مقارنة باستهداف 11 شركة من خلال 13 عملية في اغسطس من العام الماضي.



ووفقا للإحصاء الذي يعتمد على افصاحات البورصة لحركة التغيرات بقائمة كبار الملاك خلال تعاملات اغسطس الماضي تبين ما يلي:



٭ تنوعت عمليات كبار الملاك بين بيع وشراء واستحواذ وتخارج، وبلغت قيمتها الإجمالية 35.8 مليون دينار بزيادة تخطت نسبتها 1000%، حيث كانت قيمة تعاملات كبار الملاك في شهر اغسطس من 2020 تقدر بنحو 3.2 ملايين دينار.



٭ عمليات البيع بهدف تقليص حصص كبار الملاك تمت على أسهم 7 شركات مدرجة بواقع 9 عمليات، بقيمة بلغت 30.3 مليون دينار تشكل 85% من الإجمالي.



٭ عمليات الشراء بهدف زيادة الحصص تمت على أسهم 6 شركات بواقع 7 عمليات، وبلغت قيمتها 5.5 ملايين دينار تشكل 15% من الإجمالي.



٭ أكبر العمليات لكبار الملاك خلال الشهر الماضي، كانت عملية بيع نفذتها شركة المشاريع على اسهم شركة التقدم التكنولوجي بنسبة 19.3% وكانت بقيمة 15.7 مليون دينار، وعلى إثر هذه العملية تقلصت حصة «المشاريع» بشركة التقدم، وظهرت شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية مالكة لشركة التقدم بذات النسبة.



٭ ثاني أكبر العمليات كانت بيعية ايضا، ونفذتها مجموعة شركة جي اي اتش للتمويل المحدودة (شركة بيت الاعمار الخليجي)، على أسهم شركة مزايا القابضة من خلال بيع 11.4% بقيمة 8.2 ملايين دينار، وبذلك اصبحت شركة دبي الأولى للتطوير العقاري اكبر الملاك بنسبة 90%.



٭ شهدت قوائم كبار الملاك دخول مستثمرين في قائمة الكبارعلى أسهم 5 شركات خلال الشهر الماضي من خلال 9 عمليات، أبرزها دخول عدة اطراف على شركة لاند المتحدة العقارية احدث الشركات المنضمة للبورصة في 22 الماضي، وفي مقدمة هذه الأطراف شركة اسمنت بورتلاند كويت اكبر الملاك بالشركة بنسبة 17.4%، ومن أهم عمليات الدخول خلال اغسطس الماضي ايضا دخول شركة الرغد والمنار العقارية على شركة سنام العقارية لتصبح ضمن قائمة كبار الملاك في المرتبة الثالثة بنسبة 9.1%.



٭ شهدت تعاملات الشهر الماضي 7 عمليات تخارج من أسهم 6 شركات، وكانت أبرزها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من شركة الانماء لتصبح نسبة «التأمينات» أقل من 5% وتخرج من قائمة أكبر الملاك للشركة العقارية المملوكة بنسبة 55.7% لبيت التمويل الكويتي.