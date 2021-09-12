أعلنت شركة أركان الكويت العقارية «أركان»، عن فوزها بمناقصة الأمانة العامة للأوقاف رقم 2 لسنة 2021، والخاصة بإدارة المحفظة العقارية لـ «الأوقاف»، في عقد يمتد لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.

وفي هذا السياق قالت رئيسة التطوير العقاري بشركة «أركان» الكويت العقارية دلال النعمة، في بيان صحافي، ان فوز «أركان» بهذه المناقصة يعزز من نجاح الشركة في عملها، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطوات ثابتة تخطوها «أركان» في مسار الحفاظ على ريادتها في السوق العقاري المحلي والحفاظ على نموها واستقرارها بين الشركات العقارية، على الرغم من التحديات والعقبات التي مر بها الاقتصاد خلال الفترة الماضية، وذلك بفضل مجلس إدارتها والإدارة التنفيذية الشابة.

وشددت النعمة على أن «أركان» ستسعى إلى تطوير محفظة «الأوقاف» المؤلفة من مجموعة من الأصول التجارية المختلفة، وذلك من خلال إدارة عمليات التأجير والتحصيل والصيانة من خلال فريق عملها المؤهل والمدرب على أعلى المستويات.

وقالت إن «اركان» ستعمل على استخدام خبراتها التشغيلية لتطوير الأصول التجارية التابعة للأمانة العامة للأوقاف والارتقاء بها بما ينعكس إيجابا على إيراداتها ويزيد من دخلها السنوي، خاصة انها تمتلك الخبرات اللازمة في إدارة المحافظ العقارية من واقع تجاربها السابقة في تطوير محافظ القطاع الحكومي وغيرها من المحافظ المختلفة.



الجدير بالذكر أن المحفظة العقارية التي ستديرها «أركان» تتضمن مجموعة من العقارات التجارية الموزعة في كل مناطق الكويت حيث تشمل مناطق (القبلة- المباركية- الشرق- المنطقة التجارية التاسعة- الشويخ- الري الصناعية- الفروانية- الجهراء- الفحيحيل).