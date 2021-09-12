أعلنت شركة البترول الكويتية العالمية (كيو8) افتتاح محطة وقود نموذجية على المستوى الأوروبي قرب مدينة ميلانو شمالي ايطاليا. وقالت الشركة إن افتتاح المحطة على الطريق السريع في منطقة (باديرنو دونيانو) جرى بحضور الرئيس التنفيذي للشركة الشيخ نواف سعود الناصر الصباح ونائبه لعمليات التسويق عزام حمد المطوع ورئيس فرع (كيو8) إيطاليا جوديبى زاپالا والمدير العام بشار العوضي والقنصل العام للكويت بميلانو عبدالناصر بو خضور بجانب عدد من كبار المسؤولين الإيطاليين. وأشار البيان إلى ان تصميم المحطة الجديدة «اتسم بالحلول المعمارية المبتكرة والتقنية الفائقة تلتقي فيها التقاليد بالاستدامة البيئية مما يخلق نموذجا مثاليا لمحطات تقديم خدمات التنقل ضمن إطار التحول في الطاقة» ما يجعلها من المحطات الرائدة في القارة الأوروبية.



وأشار الى أنه بفضل توفير المحطة لبعض المنتجات المستدامة الصديقة للبيئة حصلت كويت بتروليوم ايطاليا (كيو8) على تمويل إضافي من صندوق الاتحاد الأوروبي لدعم مشاريع البنية التحتية المستدامة وهو ما «يدل على اهتمام الشركة بأهداف الاستدامة والطرق المبتكرة لتمويل مشاريعها الأوروبية ذاتيا». من جهته، قال الرئيس التنفيذي الشيخ نواف سعود الناصر الصباح «إن وجودنا هنا اليوم يؤكد اهتمام القطاع النفطي الكويتي بتعزيز علامتنا التجارية (كيو8) في أوروبا وإيطاليا تحديدا نظرا لأن القارة الأوروبية مازالت القاعدة الرئيسة لشركة البترول الكويتية العالمية».



وأضاف «أننا أيضا ننظر إلى إيطاليا ليس كبلد صديق للكويت فحسب بل كشريك استراتيجي يوفر لنا سوقا حيويا لتكرير وتسويق منتجاتنا النفطية في إقليم البحر الأبيض المتوسط». بدوره، قال نائب المدير التنفيذي عزام المطوع إن محطة (باديرنو دونيانو) تعتبر نموذجا عالميا لمحطات المستقبل وتدل على تميز Q8 من ناحية الابتكار والاستدامة وتوفير المنتجات الصديقة للبيئة التي يطلبها زبائن الشركة في ايطاليا. وأشار المطوع الى أن هذه المحطة النموذجية «تجسد استراتيجية الشركة المحدثة والتي تنص على تحسين عملياتها ورفع مكانتها التسويقية في أوروبا». وتبلغ مساحة المحطة 8 آلاف متر مربع وتحتوي على العديد من النقاط لتزويد أنواع مختلفة من الوقود ومن ضمنها (البنزين) و(الديزل) و(غاز البترول المسال) و(الميثان) بالإضافة إلى (الغاز الطبيعي المضغوط CNG) وست نقاط للشحن الكهربائي للمركبات اثنتان منها ذواتا سرعة فائقة تصل إلى 300 كيلوواط. وتوفر المحطة خدمات أخرى منها سوق مركزي صغير بالإضافة إلى مقهى ومخبز ومطعم كما تحتوي على مستوى عال من التقنية الرقمية المستخدمة في التواصل مع الزبائن. وتستخدم المحطة التي يستوحى تصميمها المعماري من أشرعة البوم التقليدي حلولا مبتكرة لكفاءة الطاقة ونظام اضاءة بالليد التي تضاء بكواشف الحركة بالإضافة الى مواد معاد تدويرها ومزودة بنظام تجميع مياه الأمطار ومظلة لمضخات الوقود مصنوعة من مواد عاكسة للغاية تغطيها ألواح شمسية تنتج 70 كيلوواط من الطاقة ما يجعل هذه المحطة رائدة في أوروبا من حيث مواصفات الاستدامة. وتأسست شركة البترول الكويتية العالمية عام 1983 وتشتهر بالعلامة التجارية (Q8) وهي شركة تسويق عالمية تابعة لمؤسسة البترول الكويتية وتدير شبكة ضخمة وواسعة من محطات بيع الوقود بالتجزئة ومحطات لخدمة طرق النقل المخصصة في أوروبا يفوق عددها 4700 محطة منها أكثر من 2800 محطة في إيطاليا. كما تزود الشركة الملاحة الجوية العالمية بوقود الطائرات في أكثر من 70 مطارا عالميا إضافة الى تصنيعها وتسويقها أحد أفضل وأجود أنواع الزيوت في العالم وتدير من خلال شركات الشراكة الدولية (JVs) عددا من المصافي.