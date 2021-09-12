أطلقت شركة الخطوط الجوية الكويتية صباح أمس أولى رحلاتها التجارية المجدولة إلى مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية، والتي سيتم تشغيلها بواقع رحلة واحدة بالأسبوع من الكويت إلى نيويورك.



وشهدت الرحلة الأولى الى نيويورك مرونة وانسيابية في إنهاء إجراءات السفر للمسافرين الكرام وتلبية طلباتهم على أكمل وجه، والذين أثنوا بدورهم على خدمة موظفيها لهم منذ دخولهم إلى بوابات مبنى الركاب رقم 4 ومرورهم على منطقة الوزن حتى وصولهم إلى بوابة الصعود وتقديم أفضل خدمة لهم على متن طائراتها إضافة إلى حرص الخطوط الجوية الكويتية على انضباط مواعيدها في إقلاع رحلاتها ووصولها، كما أبدوا ارتياحهم لاختيار طائرات الخطوط الجوية الكويتية ناقلا لوجهتهم بعد إيقاف التشغيل لبعض وجهاتهم المفضلة.



وقالت الخطوط الجوية الكويتية في بيان صحافي، ان وجهة نيويورك تعد ذات أهمية كبرى لجميع عملاء الخطوط الجوية الكويتية الكرام من كل الشرائح ولكثرة الإقبال عليها خاصة المسافرين من رجال الأعمال والسياحة والتعليم ومتلقي العلاج وغيرهم، كما أن وجهة نيويورك تعتبر من أكثر الوجهات المحببة لدى العملاء الأعزاء خاصة عندما يسافرون على متن طائرات الخطوط الجوية الكويتية لما تقدمه للمسافرين من خدمات متميزة تجعل تجربة السفر على متنها من أفضل التجارب وأمتعها.



وأضافت الشركة أن الخطوط الجوية الكويتية تسعى بشكل دؤوب لمنح المسافرين على متن طائراتها خيارات أوسع تلبية لاحتياجاتهم في السفر وتوفير وتقديم خدمة أفضل لهم من خلال إطلاق وجهات جديدة ومتنوعة، حيث إن الخطوط الجوية الكويتية تحرص كل الحرص على خدمة عملائها الكرام وتوفير كل سبل الراحة لهم أثناء سفرهم على متن طائراتها بداية من توفير قنوات الحجز المختلفة للمسافرين الكرام وطرح العروض المناسبة لهم مرورا باستقبالهم في مبنى الركاب رقم 4 وإنهاء إجراءات سفرهم بكل يسر وسهولة وصولا للتجهيز الكامل لأسطول الخطوط الجوية الكويتية المتنوع من أحدث الطرازات المختلفة الحجم والاستمتاع بخدمات الشركة على متن طائراتها.



واختتمت الشركة بأنها تحرص على راحة المسافر الكريم وتقديم أفضل الخدمات له، حيث إنها تسمح لركاب درجتي الرويال والأولى بنقل 3 قطع بوزن 32 كيلوغراما لكل قطعة، كما تسمح لركاب درجة رجال الأعمال بنقل قطعتين بوزن 32 كيلوغراما لكل قطعة، وتسمح أيضا الشركة لركاب الدرجة السياحية بنقل قطعتين بوزن 23 كيلوغراما لكل قطعة، وأخيرا تسمح الخطوط الجوية الكويتية للركاب على جميع الدرجات بحمل حقيبة على متن الطائرة على ألا تتعدى 7 كيلوغرامات.