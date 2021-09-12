توظيف 5.9 آلاف مواطن في 6 أشهر.. ليبلغ إجمالي الكويتيين بسوق العمل 455.7 ألفاً

474.6 ألف موظف إجمالي العاملين في القطاع الحكومي الكويتي.. 76% منهم مواطنون





ذكر تقرير الشال أن آخر إحصاءات السكان والعمالة الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية، تشير إلى أن عدد السكان الإجمالي في الكويت قد بلغ بنهاية يونيو 2021 نحو 4.63 ملايين نسمة، وقد سجل تعداد السكان في نصف عام تراجعا بنحو 0.9% مقارنة بنهاية عام 2020 (-1.8% المعدل السنوي المتوقع). وكان العدد الإجمالي للسكان قد حقق تراجعا بنسبة -2.2% في 2020 مقارنة بنمو بنحو 3.3%، 2.7% و2.0% في الأعوام 2017، 2018، و2019 على التوالي، وبلغ التراجع المطلق خلال نصف عام نحو 43 ألف نسمة، وكان التراجع المطلق لعام 2020 بكامله نحو 105.7 ألف نسمة.



وزاد عدد السكان الكويتيين خلال النصف الأول من 2021 بنحو 13.3 ألف نسمة، أي بنسبة نمو بنحو 0.9%، ليبلغ إجمالي عددهم نحو 1.47 مليون نسمة، وارتفعت نسبة الكويتيين قليلا من جملة السكان من نحو 31.3% بنهاية 2020 إلى نحو 31.8% وفق الأرقام الأخيرة، ويفوق عدد الإناث الكويتيات البالغ نحو 751.6 ألفا، عدد الذكور البالغ 721.7 ألفا.



وتراجع عدد السكان غير الكويتيين قليلا بنحو 56.3 ألف نسمة، أي بمعدل انخفاض قاربت نسبته -1.8%، وبلغ عددهم نحو 3.15 ملايين نسمة، وبمعدل نمو سنوي مركب خلال السنوات 2010 - يونيو 2021 بلغ نحو 2.5%.



وبلغ إجمالي عدد العاملين في الكويت نحو 2.8 مليون عامل أي ما نسبته نحو 60.5% من مجموع السكان، بينما بلغت هذه النسبة للكويتيين نحو 30.9% من إجمالي عدد السكان الكويتيين، ومن الملاحظ أن نسبة العاملين غير الكويتيين من مجموع السكان غير الكويتيين قد بلغت نحو 74.2%. وارتفعت نسبة العاملين الكويتيين من مجموع عدد العاملين في الكويت من نحو 15.8% في ديسمبر 2020 إلى نحو 16.3% في يونيو 2021، وارتفعت قليلا نسبة عمالة الإناث في جملة العمالة الكويتية إلى نحو 49.8% في نهاية الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بعد أن كانت عند 49.5% في نهاية العام الماضي.

بينما بلغت نسبة عمالة الإناث في جملة العمالة في الكويت نحو 27.7%. وارتفع عدد العاملين الكويتيين خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 5.9 ألف عامل ليبلغ عددهم نحو 455.7 ألف عامل، مرتفعا من نحو 449.8 ألف عامل في نهاية عام 2020. وبلغ عدد العاملين منهم في الحكومة نحو 360.6 ألف عامل، أي ما نسبته 79.1% من إجمالي عدد العاملين الكويتيين.



وتراجع عدد الوظائف للكويتيين خارج القطاع الحكومي بنحو 944 وظيفة، وبنسبة تراجع بلغت -1.5% خلال نصف سنة (-3.0% المعدل المتوقع على أساس سنوي).

ويعتقد أن بطالة الكويتيين السافرة قد ارتفعت إلى نحو 32.9 ألف عامل، أي ما نسبته 7.21% من المجموع الكلي للعمالة الكويتية في 30/06/2021 مقارنة بنحو 26 ألف عامل أو ما نسبته 7.16% بنهاية 2020.



وبلغ إجمالي عدد العاملين (كويتيين وغير كويتيين) في القطاع الحكومي نحو 474.6 ألف عامل أي ما نسبته 10.3% تقريبا من حجم السكان الكلي، وبلغت نسبة الكويتيين من العاملين في القطاع الحكومي نحو 76.0%.