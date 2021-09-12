

ها قد قاربت عطلة الصيف على الانتهاء وشارفت عودة المصطافين على الختام مستغلين الطائر الأزرق المنتشر في أغلب مصايفهم بعد توقف قصري سببته الجائحة العاتية وما نتج عنها من خسائر فادحة لنا ولاقتصاد الطيران والسياحة عموما.



وهو ما وضع إدارة الخطوط الجوية الكويتية في موقف صعب، خصوصا أنها قد تحولت إلى شركة، وعليها أن تواجه المصاعب وتتعايش مع الوضع من خلال إمكانياتها الذاتية والعمل على خلق موارد تساعدها على البقاء أضف إلى ذلك البدء في تسلم طلبيات الطائرات الجديدة والتي تصل إلى 25 طائرة ملتزمة بها الشركة بناء على اتفاقيات قامت بها الإدارات السابقة، وما يتبع ذلك من ارتباط مادي متصاعد.



إضافة إلى تعرقل باب مساعدة الدولة من خلال تكملة تسديد باقي رأسمال الشركة، وقد تكون الخطوط الجوية الكويتية من قلائل الشركات التي لم تتسلم أي مساعدة من الدولة خلال الجائحة.



في ظل كل ذلك لم تجد الإدارة الجديدة للشركة أي مفر من مواجهة الواقع والتكيف من خلال تقليل المصاريف وزيادة الموارد، فأضفنا لما بدأته الإدارة السابقة من سياسة تقليل العمالة وإعطاء الإجازات بدون راتب وتقليل النفقات إلى الحد الأدنى.



وبالمقابل عملنا على زيادة قدرات الشحن وتوسعنا فيها وبالذات بين الصين والمنطقة وأوروبا وكذلك التركيز على نقل ركاب الترانزيت كما قمنا بمتابعة ديون الشركة على الوزارات والجهات المتفرقة.



كل ذلك جعلنا في وضع أفضل في مواجهة المصاعب ولله الحمد ورويدا رويدا بدأنا منذ هذا الصيف بالعودة إلى الحياة الطبيعية واستبشرنا بعودة أهلنا وعملائنا الأعزاء لارتياد خطوطهم الوطنية وفرحتهم برؤية الطائر الأزرق في مطارات العالم المختلفة.



هذا الصمود وقبول التحدي ما كان ليكون لولا عنصرين أساسيين، أولهما العمل الجاد والإخلاص من كل المنتمين لشركتنا الوطنية ووضعهم لمصلحة الشركة وبقائها فوق كل اعتبار فلهم الشكر والتقدير، أما العنصر الثاني فهو انتم عملاؤنا الكرام لما لمسناه منكم من حب وغيرة على شركتكم الرائدة، وخصوصا خلال هذه العطلة.



وأرجو منكم عذرنا عن أي تقصير فالاستعدادات كبيرة وفترة العودة قصيرة وقيود المرحلة لا تخفى عليكم كما نرجو منكم بعد العذر أن تقبلوا وعدنا لكم بتطورات متلاحقة نبدأها منذ هذه اللحظة لتطور العمل والوصول بالنتائج لما تتمنوه، وموعدنا وإياكم الصيف القادم إن شاء الله للوصول إلى ما نصبو إليه جميعا.

الكابتن علي الدخان

رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية