أعلن البنك الأهلي المتحد عن تدشين خدمة «رقابة المدفوعات» مع شركة سويفت العالمية، حيث تعمل هذه الخدمة على الحد من الهجمات الاحتيالية وتحسين تجربة العميل.



وتوفر خدمة رقابة المدفوعات من سويفت، حوالات أكثر أمانا عبر اكتشاف المدفوعات عالية المخاطر ومنعها مباشرة، كما تتيح هذه الخدمة إمكانية مراقبة وتتبع مسار التحويلات المالية بشكل مباشر في الوقت الآني، وكذلك تتيح خاصية التنبيه وحظر المدفوعات المرسلة، مع تزويد المستخدم بتقارير يومية احترافية وسهلة الاستخدام عن المدفوعات المرسلة والمستلمة، وهو ما ينعكس بالإيجاب على زيادة سرعة عملية التحويل وزيادة شفافيتها وموثوقيتها.



إن خدمة تتبع المدفوعات العالمية (GPI) هي إحدى خدمات شركة سويفت العالمية والتي تعمل على تحسين تجربة العملاء في التحويلات المالية، وذلك من خلال زيادة سرعة التحويلات وشفافية تعقبها من طرف إلى آخر.



وبهذه المناسبة أوضحت مساعد مدير عام العمليات المركزية كيران جعفري أن ضوابط الدفع تقوم بفحص عمليات التحويل عبر شبكة سويفت الآمنة لاكتشاف ومنع والتحقق من صحة نشاط المدفوعات للبنك، وتوفر تحكما إضافيا لحلول منع عمليات الاحتيال.



وأضافت: تتيح خدمة سويفت جي بي آي (GPI) تتبع عملية المدفوعات بشكل آني وحسب الوقت الفعلي والتي يمكن استخدامها للتحقق من مكان المدفوعات والحصول على تأكيد وصول الائتمان لحساب المستفيد، ولا شك إن التحول نحو المدفوعات في الوقت الآني يعتبر قيمة مضافة تساعد على تغيير شكل نظم المدفوعات وتختصر الوقت اللازم لإتمامها في إطار من الشفافية والسرعة.

ونحن سعداء بالعمل مع نظام «سويفت» لرقابة للمدفوعات مما يمثل المزيد من القيمة المضافة لعملائنا.



وأفاد مدير عام تقنية المعلومات بالبنك الأهلي المتحد عبدالله يوسف جراغ: إن هذه الخدمة تضاف إلى الجهود المتلاحقة التي يقوم بها البنك الأهلي المتحد لتعزيز أمن البيانات والمتابعة الدؤوبة للتصدي لعمليات الاحتيال، ونجاحه في تطبيق أفضل المبادرات الأمنية للمعلومات وأفضل إدارة للاحتيال بفضل ما يملكه من برامج متطورة وفريق عمل محترف، وذلك بالإضافة إلى نجاح البنك في الاستفادة بشكل ملموس من مبادراته الرقمية، ودعم الآليات اللازمة لتطبيق المسؤولية متعددة المستويات، وتشفير وتصنيف البيانات طبقا لقيمة وحجم المعاملات، وكذلك قيام البنك بمراجعة مستمرة لتقييم المخاطر الأمنية وتحديث السياسات والإجراءات لمواجهة التهديدات الجديدة عبر الإنترنت، مع الحرص على إرسال تنبيهات دورية لعملاء وموظفي البنك للتحقق ومتابعة أحدث التوصيات الأمنية لحماية أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.