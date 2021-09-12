كان رجل الأعمال الأميركي ـ البريطاني جون تمبلتون واحدا من أهم المستثمرين في العالم، وقد اتسم بعبقرية في المجال المالي، وبالتالي لا يمكن لأي مستثمر أن يضيع الفرصة للتعلم من تجاربه، والسير على خطاه، ورغم رحيل تمبلتون عام 2008، إلا أنه ترك وراءه قواعد ذهبية للاستثمار الناجح، وفيما يلي 10 قواعد فعالة في الاستثمار من جون تمبلتون:



1 ـ الاستثمار بدلاً من المضاربة



يتسبب تداول الأسهم في بعض الأخطاء، إذ يحرم المستثمرون من ميزة الفائدة المركبة، كما أنه يعني التنافس مع مستثمرين محترفين، ومع الذكاء الاصطناعي الذي صارت صناديق التحوط تعتمد عليه، وبالتالي تصبح المنافسة غير متكافئة، لذلك ينصح تمبلتون المستثمرين بالاستثمار في الأسهم، بدلا من تداولها.



2 ـ المرونة والانفتاح بشأن أنواع الاستثمارات المختلفة



يعتمد العديد من المستثمرين على نوع واحد من الاستثمار، بما في ذلك استثمار القيمة، واستثمار النمو، ومن أهم قواعد تمبلتون ألا يقيد المستثمر نفسه بنوع استثمار واحد، وأن يكون مرنا ومستعدا لتبني أنواع أخرى.



3 ـ الشراء بسعر منخفض



ينصح تمبلتون المستثمرين بشراء الأسهم عندما ينخفض سعرها، وعندما يهيمن الخوف والذعر على السوق، فهذا سيساعدهم على تحقيق أرباح كبيرة، عندما ترتفع أسعار الأسهم.



4 ـ الشراء بناء على القيمة وليس اتجاهات السوق أو التوقعات الاقتصادية



بناء الثروة يتطلب تدفقات نقدية وتحقيق أرباح، وليس التنبؤ باتجاهات السوق أو الاعتماد على التوقعات الاقتصادية، لذلك من المهم أن يركز المستثمرون على الشركات التي لديها إمكانية للحصول على حصة سوقية، في ظل هذه المرحلة المليئة بالتحديات.



5 ـ تنويع الاستثمارات



يوفر تنويع الاستثمارات في الأسهم والسندات أمانا أكثر للمستثمرين، خاصة أنه من المستحيل توقع جميع المتغيرات التي قد تؤثر على شركة أو صناعة معينة، ومثلما قال تمبلتون «المستثمرون الوحيدون الذين لا ينبغي عليهم تنويع الاستثمارات، هم أولئك الذين على صواب طوال الوقت».



6 ـ قم بواجبك أو عين خبيراً لمساعدتك



أصبح من السهل الآن في ظل توافر الكثير من المعلومات أن يتعلم المستثمرون الكثير من الأمور عن الاستثمار، فإذا كان المستثمر شغوفا للقيام بذلك بنفسه، فعليه أن يخصص الوقت الكافي لذلك، كما يمكنه الاستعانة بخبير في حال تطلب الأمر ذلك.



7 ـ لا داعي للذعر



تسيطر حالة من الذعر على الكثير من المستثمرين، عندما تنخفض أسعار الأسهم، فيقومون ببيع أسهمهم على الفور، إلا أنه وفقا لقواعد تمبلتون ينبغي على المستثمرين التركيز على الاستثمار على المدى الطويل، وهو الأمر الذي قام به تمبلتون نفسه عندما انهار سوق الأسهم عام 1987، حيث كان سعيدا وقتها، وزعم أن أسهمه ستحقق عوائد لسنوات قادمة.



8 ـ التعلم من الأخطاء



يرتكب جميع المستثمرين أخطاء، لذلك من المهم أن ينظروا إلى تلك الأخطاء باعتبارها فرصة للتطوير، والتعلم، والمضي قدما، مثلما كان تمبلتون يفعل.



9 ـ المستثمرون الذين لديهم جميع الإجابات لا يفهمون حتى جميع الأسئلة



يتسم المستثمرون الناجحون بالتواضع، وليس لديهم مشكلة أبدا في الاعتراف بأنه لا يمكنهم معرفة بعض الإجابات، وعلى العكس فإن المستثمرين الذين يظنون أن لديهم إجابة عن كل سؤال، قد لا يمتلكون المعرفة الكافية التي تؤهلهم للنجاح في الاستثمار.



10 ـ لا تكن خائفاً أو سلبياً كثيراً



يجب أن يتوقع المستثمر أن يقضي ثلث حياته في سوق متراجعة، فمثل هذه الأحداث متوقعة، وبمجرد أن يتعلم المستثمر كيف يستفيد من انخفاض أسعار الأسهم في تحقيق عوائد كبيرة في المستقبل، ستصبح مثل هذه الأحداث المتوقعة مرغوبة بالنسبة له.