«نفط الكويت» استحوذت على 84% من إجمالي العقود الموقعة بقيمة 789.7 مليون دولار

الشركة زادت وتيرة الإنفاق على المشاريع بشكل كبير.. تنفيذاً لإستراتيجيتها الطموحة 2040



أحمد مغربي



كشفت احصائية رسمية صادرة عن مؤسسة البترول الكويتية، حصلت عليها «الأنباء»، عن أن 8 شركات بالقطاع النفطي وقعت عقودا بقيمة 392.1 مليون دينار (ما يعادل 1.3 مليار دولار)، وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 يناير حتى منتصف أبريل 2021، حيث استحوذت خلالها شركة نفط الكويت على حصة الاسد من العقود الموقعة بقيمة 329.3 مليون دينار (ما يعادل 789.7 مليون دولار)، وما نسبته 84% من الاجمالي.



وأظهرت الاحصائية تواضع العقود التي ابرمتها شركة البترول الوطنية الكويتية بواقع 30 مليون دينار فقط، والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) بقيمة 7.3 ملايين دينار.



ووفقا لمصادر نفطية مسؤولة فإن شركة نفط الكويت رفعت معدلات الانفاق على المشاريع بوتيرة كبيرة خلال العام الحالي، وذلك تنفيذا لاستراتيجيتها الطموحة لزيادة انتاج النفط الخام والغاز في البلاد وفقا لاستراتيجية 2040.



أبراج الحفر



وفي التفاصيل تركزت عقود شركة نفط الكويت في ابراج الحفر التي تم توقيعها لجلب 31 برج حفر لتغطية برنامج الحفر المكثف الذي يهدف الى حفر نحو 700 بئر خلال السنوات المقبلة، حيث تم توقيع عقود مع 12 مقاول بقيمة 12.5 مليون دينار لكل عقد، وذلك حسب مواصفات كل منها ضمن المجموعة المحددة لها والفئة التي يقع فيها كل مقاول.



وبالانتقال الى شركة البترول الوطنية فان الاحصائية أظهرت ان الشركة وقعت نحو 60 عقد بقيمة 30 مليون دينار وأغليها عقود خدماتية بقيم مالية ضئيلة، وبلغ اكبر قيمة عقد بقيمة 7.3 ملايين دينار لتوريد مواد كيميائية الى المصافي مع احدى الشركات المحلية، وعقد آخر بقيمة 4.9 ملايين دينار لتنفيذ اعمال كهربائية في المصافي والمستودعات.



عقود «كيبك» و«كوفبيك»



أما شركة «كيبك» فقد قامت بتوقيع 14 عقد بقيمة 7.33 ملايين دينار، بلغ اكبرها بقيمة 3.8 ملايين دينار لتنفيذ خدمات الصيانة العامة لمباني ومنشآت الشركة، تلاها عقد بقيمة 1.2 مليون دينار لتوريد وتركيب وصيانة الاثاث المكتبي للعاملين في الشركة.



اما شركة البترول العالمية فوقعت 3 عقود فقط في المبنى الاداري للشركة بالكويت بقيمة 207.3 آلاف دينار، وهي عقود خاصة بالتدقيق الداخلي والمحاسبة.



وقامت الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك) بتوقيع 18 عقدا خلال الفترة المذكورة بقيمة 8.6 ملايين دينار، واغلب العقود تركز في تعاقدات مباشرة لتنفيذ عقد الصيانة والدعم لغرف الاجتماعات والتوقيع الالكتروني وعقد خدمات الدعم لتطبيق الهواتف واستئجار آلات تصوير.



اما اكبر العقود التي وقعتها شركة كوفبيك فكانت من نصيب شركة شلمبرجير باعتبارها المورد الوحيد للخدمة بقيمة 4.3 ملايين دينار لتقديم خدمات شلمبرجير لخدمات الحقول والاستشارات والصيانة والتدريب، وتم توقعي عقد آخر مع احدى مكاتب السياحة والسفر بقيمة مليوني دينار لتقديم عقد خدمات السفر، وعقد آخر بقيمة 1.4 مليون دينار لتقديم خدمات السيارات.



وقامت شركة صناعة الكيماويات البترولية بتوقيع 6 عقود بقيمة 2.3 مليون دينار لتوريد طبليات خشبية لمصنع البولي بروبلين بقيمة مليون دينار وعقد آخر للخدمات الاعلامية واعمال صيانة المبنى ومرافق الشركة.



نفط الخليج



اما الشركة الكويتية لنفط الخليج فقامت بتوقيع 6 عقود بقيمة 7 ملايين دينار اكبرها عقد بقيمة 17.9 مليون دولار (ما يعادل 5.4 ملايين دينار) لتقديم خدمات صيانة مضخة مع احدى الشركات، وعقود اخرى مرتبطة بالتخلص من النفايات الصناعية وتوريد مواد تموينية ووجبات غذائية وخدمات الاستشارات القانونية وتوريد خدمات مكتبية.



وأخيرا قامت شركة ناقلات النفط الكويتية بتوقيع 5 عقود بقيمة 7.4 ملايين دينار وهي عقود ادارية وفنية خاصة بتقديم خدمات فنية وترويد قطع غيار لفرعي تعبئة الغاز المسال الشعيبة وام العيش والاتفاقية الخاصة بتقديم خدمات التسجيل والتعيين من الوكيل المعتمد في العند وتوفير عمالة بحرية وتقديم المساعدات للضباط الملتحقين للعمل على ظهر ناقلات النفط في باكستان، فضلا عن عقدين آخرين لتقديم خدمات اعمال مساندة لمكاتب ناقلات النفط بقيمة 4.3 ملايين دينار وعقد آخر لتقديم خدمات الدعم الفني والصيانة اللازمة لنظم اواراكل.