أعلنت أجيليتي، الشركة المتخصصة في استثمارات وابتكارات وخدمات سلاسل الإمداد، عن قيام شركة أرامكس لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة، باختيار مجمع أجيليتي اللوجستي في الصليبية كموقع لمركز التوزيع الجديد الخاص بها والذي تبلغ مساحته 16 ألف متر مربع في الكويت.



حضر الافتتاح كل من د.مطر النيادي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الكويت، وم.نادر سكين الرئيس التنفيذي لأجيليتي للمجمعات اللوجستية في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، وفادي كيكولوف مدير عام شركة أرامكس الكويت، إلى جانب كبار المسؤولين التنفيذيين من الشركتين.



ويتخذ مركز التوزيع الجديد لأرامكس من مجمع أجيليتي اللوجستي مقرا له، في أحدث وأكبر مرفق تخزيني مشترك في الكويت والذي انتهت من تطويره أجيليتي للمجمعات اللوجستية مؤخرا، وتم بناؤه لتلبية متطلبات العملاء المتعددة. ويوفر المجمع التخزيني لشركة أرامكس الكويت البنية التحتية والخدمات اللازمة التي تمكنها من تلبية احتياجات عملائها في جميع أنحاء البلاد ودول مجلس التعاون الخليجي. بالإضافة إلى ذلك، ستساعد المنشأة الجديدة والمتطورة شركة أرامكس الكويت على توسيع وتنمية عملياتها في مجال تلبية طلبات التجارة الإلكترونية، والتي تتضمن نقل أنواع مختلفة من السلع والمنتجات الاستهلاكية، وتم تجهيز المركز بأحدث المعدات والتقنيات الحديثة لتسريع وزيادة كفاءة العمليات، بما في ذلك الإصدار الأحدث لنظام إدارة المستودعات INFOR WMS 10.4 وبطاقات التعريف باستخدام موجات الراديو وآلات لفرز الشحنات ونظام نقل من خلال حزام ناقل آلي بالكامل.



بهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لأجيليتي للمجمعات اللوجستية في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي نادر سكين «يسعدنا أن نرحب بأرامكس الكويت في منشأتها الجديدة بمجمع أجيليتي اللوجستي في الصليبية. لقد تم تشييد هذا المستودع بنظام البناء حسب الطلب ليناسب متطلبات العملاء الخاصة مع توفير الجهوزية الكاملة، مما يمكنهم من الانتقال السريع بمرونة ويقلل من التزاماتهم الرأسمالية. فنحن في أجيليتي للمجمعات اللوجستية لدينا الإمكانيات لتوفير مشاريع واسعة النطاق، تسرع النمو وتعزز الكفاءة التشغيلية للشركات العاملة في الكويت والمنطقة».



بدوره، صرح المدير العام لشركة أرامكس في الكويت فادي كيكولوف: يسعدنا توسيع بنيتنا التحتية للوفاء بالتزاماتنا تجاه عملائنا في الكويت والمنطقة بأسرها وتزويدهم بخدمات تتميز بالسرعة والموثوقية بما يتماشى مع توقعاتهم. يشكل مركز التوزيع الجديد هذا استثمارا مهما بالنسبة لأرامكس باعتباره يدعم النمو المتسارع لأعمالنا اللوجستية، وترسخ التقنيات المتطورة المستخدمة في المنشأة الجديدة مكانتنا الرائدة في السوق، حيث ترفع من قدراتنا وتساهم في تسريع عملية فرز الشحنات وبالتالي تقصير الوقت اللازم للتوصيل للوجهة النهائية، الأمر الذي سيتيح لنا تلبية طلبات العملاء المتزايدة لخدمات أكثر موثوقية وكفاءة.



ويمتاز مجمع أجيليتي اللوجستي في الصليبية بمستودعات ومرافق تخزينية مبنية وفقا للمعايير الدولية لخدمة الشركات العالمية والعملاء الحكوميين والشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الكويت، وتمكن مجمعات أجيليتي اللوجستية ومرافقها المنتشرة في اثني عشر بلدا العملاء من تخزين كميات أكبر في مساحة أقل مع الاستفادة من أحدث التقنيات والأنظمة اللوجستية لضمان إدارة المخزون وتدفق البضائع بسهولة ويسر.