أجرى البنك التجاري سحوباته على حساب النجمة وحملة «أكثر من راتب»، وقد تم إجراء السحب يوم أمس في مبنى البنك الرئيسي، بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة أحمد البصمان، مع الالتزام بالاشتراطات الصحية والوقائية المتمثلة في التباعد الاجتماعي.



وقد قام البنك بتغطية السحوبات مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أعلن عن فوز خالد محمد العصيمي بجائزة نقدية بقيمة 5 آلاف دينار في سحب حساب النجمة الأسبوعي.



أما جائزة سحب حملة «أكثر من راتب» والتي تعادل راتبا وتصل لغاية 1000 دينار فكانت من نصيب فاطمة حسن محمد رضا.



وأوضح البنك أن حملة «أكثر من راتب» موجهة للعملاء الكويتيين الذين يقومون بتحويل رواتبهم البالغة 500 دينار أو أكثر على البنك وبصفة خاصة العاملون في القطاعين الحكومي والنفطي والشركات المدرجة لدى البنك، ومن مزايا هذه الحملة الحصول على هدية نقدية فورية تبلغ قيمتها من 400 إلى 500 دينار أو قرض بدون فائدة لفترة تصل إلى 4 سنوات ولغاية 70 ألف دينار، وسيكون هناك سحب أسبوعي للعملاء الكويتيين الحاليين والجدد ممن يقومون بتحويل رواتبهم على البنك لربح مبلغ يعادل راتبا واحدا من الرواتب التي يتقاضونها شهريا. كما يمكن للعملاء الكويتيين المتقاعدين بالإضافة الى المقيمين الذين يقومون بتحويل مديونيتهم إلى البنك الحصول على هدية نقدية تعادل 2% من قيمة المديونية المحولة ولغاية 1000 دينار.



ويذكر أن جوائز «حساب النجمة» مميزة بحجم مبالغ الجوائز المقدمة، بالإضافة إلى تنوعها طوال السنة، والتي تتضمن سحوبات أسبوعية بقيمة 5000 دينار، وشهرية بقيمة 20 ألف دينار، بالإضافة الى جائزة نصف سنوية بقيمة 500 ألف دينار، وسحب آخر العام على أكبر جائزة نقدية مرتبطة بحساب مصرفي في العالم بقيمة 1.5 مليون دينار.