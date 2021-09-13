أعلن بنك برقان عن أسماء الفائزين في السحوبات اليومية على حساب يومي، وقد فاز كل واحد منهم بجائزة 5000 دينار، وكان الحظ في هذه السحوبات من نصيب كل من:



حازم عزمي العشي، جوزار بانكودوالا، عبدالعزيز محمد العوضي، سهام عوده عطيوي، عزيزه محمد ملك.



وبالإضافة للسحب اليومي، يوفر بنك برقان سحبا ربع سنوي لحساب «يومي» للفوز بجائزة نقدية بقيمة 125 ألف دينار، وللتأهل للسحوبات ربع السنوية يتعين على العملاء ألا يقل رصيدهم عن 500 دينار لمدة شهرين كاملين قبل تاريخ السحب، كما أن كل 10 دنانير تمثل فرصة واحدة لدخول السحب.



وإذا كان رصيد الحساب 500 دينار وما فوق فسيكون صاحب الحساب مؤهلا للدخول في كل من السحوبات اليومية وربع السنوية.