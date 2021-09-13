اختتم بنك بوبيان مسابقة هكاثون لموظفيه التي تهدف إلى دعم أفكار مبتكرة للمنتجات والخدمات بالتعاون مع منصة Plug & Play العالمية، وذلك في إطار حرص الإدارة على الارتقاء بمستوى جميع العاملين وبما ينعكس إيجابيا على مستوى منتجات وخدمات البنك وخدمة العملاء.



ويأتي تنظيم مسابقة الهكاثون الداخلية للموظفين انطلاقا من شخصية البنك القائمة على الابتكار وإيمانا من إدارته العليا بأن التعاون بين مختلف إدارات البنك قادر على خلق وابتكار مجموعة من الأفكار واقتراح الحلول التي تعد مثالا لاعتماد خطط التطوير العالمية في تنمية مواهب مواردنا البشرية.



وقال مدير عام مجموعة الموارد البشرية عادل الحماد: نحرص باستمرار على البحث عن طرق لتطوير مواهبنا في البنك وإظهار هذه المواهب من خلال منحهم الأدوات والمنصات التي تساعدهم على الابتكار والنمو، كما نركز في الأساس على قدرتنا على رعاية ودعم تطور هذه المواهب على مستوى مختلف إدارات البنك، حيث يمثل العنصر البشري نواة هذه الروح الابتكارية.



وأوضح الحماد انه وخلال فترة مسابقة الهكاثون الممتدة على مدار ثلاثة أيام قام 24 من موظفي البنك بإجراء الأبحاث وصياغة الأفكار وبناء المفاهيم لعرضها على إدارة البنك للنظر فيها، حيث تم وضع حالات للطرق التي تمكن البنك من تنفيذ أفكار تكنولوجيا مالية مبتكرة تدعم المنتجات والخدمات التي يقدمها بنك بوبيان.



من جانبه، قال مساعد مدير إدارة المواهب فؤاد العبيد: يمثل هيكل مسابقة الهكاثون ميدان يسمح بتجديد وتحفيز الطاقة الإبداعية وإظهار مواهب موظفينا، كما سنستمر في بذل كل الجهود الممكنة لتوفير فرص التطور الإبداعي وإتاحتها لهم ومع تقديم الدعم والتوجيه الكافيين لكوادرنا البشرية نعتقد انهم قادرون على تطوير حلول مصرفية مبتكرة لعملائنا.



وأضاف: نطمح لبناء مؤسسة قوية يمثل فيها التعلم أساس تطوير موظفينا. ونحن ندرك أننا نعيش في عصر تكمن فيه الثروة الحقيقية لأي شركة في قدرة فرق عملها على تكامل مختلف مصادر البيانات وترجمتها إلى قرارات مفيدة.



وفي سياق متصل، صرحت رئيسة التخطيط الاستراتيجي بالبنك نورة الفصام: نستمر في بنك بوبيان بالتركيز على البحث عن سبل تمكنا من تقديم منتجات وخدمات مصممة خصيصا لقاعدة عملائنا وبطريقة تتسم بكل من الكفاءة والملاءمة. كما نسعى لضبط القيمة الأساسية التي نعرضها مع تطلعات عملائنا، ونطمح أيضا إلى التنبؤ باحتياجاتهم المستقبلية من المعاملات المصرفية والمالية حتى نستمر في الاحتفاظ بتفوقنا المصرفي في الأسواق التي نعمل بها.