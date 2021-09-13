العربيد: فرص فريدة لـ 13 عميلاً للفوز بقوارب «Sea Ray» أو «Fliteboard»

السعد: التفاعل مع الأنشطة التي ينظمها البنك يعبّر عن مدى ثقة وتجاوب العملاء



أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) أسماء الفائزين ضمن حملة «فيكم بحر مع بطاقات فيزا «بيتك» التي تتيح فرصا فريدة لـ 13 عميلا للفوز بقوارب Sea Ray أو Fliteboard، عند استخدام بطاقات فيزا «بيتك» الائتمانية أومسبقة الدفع، عبر فرصة واحدة لدخول السحب مع كل دينار واحد من مجموع المشتريات المحلية، فيما يحصل مستخدمو بطاقات «فيزا بيتك» السحب الآلي أو الائتمانية أو الدفع المسبق على 10 فرص لدخول السحب مع كل دينار واحد من مجموع المشتريات العالمية، بما في ذلك العمليات الشرائية التي تتم بالعملات الأجنبية عن طريق الإنترنت.



وأجرى «بيتك» السحب الشهري الثاني على قارب 21 قدما Sea Ray Boat فاز فيه إبراهيم عبدالله الحمادي، فيما فاز في السحوبات الأسبوعية على Fliteboard، كل من: سعاد علي الشمري ويوسف فهد الدويلة.



وتتيح الحملة الفرصة للعملاء للفوز بجوائز عبر استخدام بطاقات «فيزا بيتك السحب الآلي أو الائتمان أو الدفع المسبق» لأي عمليات شراء داخل او خارج الكويت، عبر نقاط البيع أو التسوق عبر الإنترنت، والفوز بقوارب Sea Ray عبر سحب شهري يجرى 3 مرات، أو سحب أسبوعي لمدة 10 أسابيع على Fliteboard. وفي لقاء خاص عبر راديو نبض الكويت، على هامش إعلان أسماء الفائزين، قال نائب مدير عام البطاقات المصرفية للمجموعة بالتكليف طلال العربيد، ان الحملة تتيح للعملاء فرصا عديدة للفوز بجوائز متنوعة من خلال استخدام بطاقات «فيزا بيتك» داخل وخارج الكويت، ومن خلال 10 سحوبات أسبوعية و3 سحوبات شهرية، تتيح الفرص أمام 13 من عملائنا لاغتنام جوائز الحملة التي أطلقت لمدة 3 شهور تنتهي في 18 أغسطس الجاري، مؤكدا حرص «بيتك» على مكافأة عملائه على استخدام بطاقاته المصرفية من خلال حملات ترويجية منظمة بالإضافة الى مجموعة متنوعة من المزايا النوعية التي تتحقق للعملاء عند اقتناء البطاقة او استخدامها.



وشدد العربيد على المضي في جهود إتاحة أحدث أساليب الدفع محليا وعالميا للعملاء، مبينا ان «بيتك» أطلق خدمة الدفع بالمحافظ الرقمية عبر الهواتف والساعات الذكية وذلك بالتعاون مع أكبر 3 تطبيقات تقنية عالمية Samsung Pay، Fitbit، Garmin وتشمل بطاقات فيزا وماستركارد وتعمل على نقاط البيع المتوافقة مع تقنية NFC وتتوافق مع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية العاملة بنظامي iOS وAndroid.



وأضاف العربيد: «للمساهمة في تشجيع استخدام البطاقات في السوق المحلي وتنشيط مبيعات التجار، فقد صمم «بيتك» العديد من حملات استخدام البطاقات التشجيعية كان آخرها حملة «فيكم بحر؟». وأطلق «بيتك» قبل ذلك حملة لاستخدام المحافظ الرقمية عبر الهواتف والساعات الذكية لعملائه عبر Samsung Pay، Fitbit، Garmin، الأمر الذي يضيف قيمة ومكانة متميزة لخدمات ومنتجات «بيتك».



من جانبه، أعرب مساعد مدير العلاقات العامة في «بيتك» فهد السعد عن تهنئته للفائزين وشكرهم على اختيار «بيتك».



ولفت خلال اللقاء إلى ان الإقبال على المشاركة في الحملة والتفاعل مع الأنشطة التي ينظمها البنك يعبر عن مدى ثقة وتجاوب العملاء مع ما يتم طرحه من حملات وفعاليات ومزايا تلبي تطلعات العملاء، وتقدم قيمة مضافة على خدمات ومنتجات «بيتك» التي تميزه على مستوى السوق.



وتساهم الحملة في تشجيع استخدام البطاقات في السوق المحلي، وتنشيط مبيعات التجار، وتعبر عن مواصلة الجهود بالتعاون مع شركة Visa، لتحقيق رضا العملاء ومعدلات الاستخدام وتوسيع الحصة السوقية لـ «بيتك» في مجال البطاقات المصرفية.



وقد جرى إعلان الفائزين في لقاء خاص عبر راديو نبض، وتم التواصل مع الفائزين على الهواء مباشرة تحت إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة.